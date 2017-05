A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: After Dark – (アフターダーク)

Autore: Haruki Murakami

Anno di pubblicazione: 2004

Paese: Giappone

Pagine: 170

Titolo in Italia: After Dark

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa editrice: Einaudi

Traduzione: Antonietta Pastore

Pagine: 170

Prezzo di copertina: 11,00 €

TRAMA

In una Tokyo tentacolare, durante una lunga notte, le luci al neon e i fari illuminano le vite di molte persone.

Diversi individui (un Jazzista, la manager di un love hotel, una fuggitiva, una prostituta, un impiegato), si ritroveranno a incrociare, in modo più o meno indiretto, le loro vite; permettendo nuove conoscenze del mondo e di loro stessi; e facendo emergere un inatteso senso di umana solidarietà; in una vicenda fra realtà e sogno scandite dal ticchettio del tempo…

