Titolo originale: Umibe no Kafka – (海辺のカフカ )

Autore: Haruki Murakami

Genere: romanzo – drammatico, fantastico

Anno di pubblicazione: 2002

Paese: Giappone

Pagine: 522

Titolo in Italia: Kafka sulla Spiaggia

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa editrice: Einaudi

Traduzione: Giorgio Amitrano

Pagine: 522

Prezzo di copertina: 20,00 €

TRAMA

Tamura è un ragazzo di nemmeno quindici anni che decide di fuggire dalla sua vita attuale; per emanciparsi e da suo padre, seguendo i consigli nella sua mente del “ragazzo chiamato Corvo”.

Usando come pseudonimo “Tamura Kafka”, inizierà un viaggio, non solo per fuggire dal genitore, ma anche per crescere e scoprire di più su uno strano passato e la profezia a lui annunciata.

Nel suo cammino arriverà in una biblioteca gestita da persone uniche e quanto mai fuori dal comune, che lo aiuteranno tantissimo a capire di più di se stesso e di questo “strano” e misterioso mondo…

Nel quartiere Nakano di Tokyo, vive Nakata, un anziano che, a causa di un insolito e misterioso incidente, avvenuto quando lui era bambino, è diventato analfabeta, ma con la strana capacità di parlare ai gatti!

Proprio cercando un gatto scomparso avrà modo di incrociarsi con il misterioso Johnnie Walker, e costretto ad ucciderlo, ed inizierà anche lui un viaggio lontano, in cui scoprirà che è destinato a svolgere un compito, anche a costo della propria vita.

Aiutato a un certo punto dal semplice ma buono Hoshino, un camionista diretto verso lo shikoku e che affascinato dalla purezza di Nakata; deciderà di seguirlo e aiutarlo a realizzare il suo compito….

Le due due storie pur non incrociandosi direttamente, sono più che mai collegate; da un legame misterioso e profondo quanto le avventure dei due protagonisti.

CURIOSITA’

– Lo stile del romanzo è riconducibile al filone del genere chiamato “realismo magico”.

– E’ stato selezionato come uno dei 10 migliori libri del 2005 dal New York Times.

