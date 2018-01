A cura di Hiei

SCHEDA

Titolo originale: Banana Fish

Titolo internazionale: Banana Fish

Autrice: Akimi Yoshida

Genere: shuojo – azione, crimine, drammatico, mistero, shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1985

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 19 (concluso)

Titolo in Italia: Banana Fish

Anno di pubblicazione in Italia: 2002

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 19 (concluso)

Trasposizione video

– “Banana Fish” serie tv annunciata per fine 2018

TRAMA

1973. Griffin Callenreese, un soldato americano di stanza in Vietnam, impazzisce e ferisce e uccide diversi suoi compagni, una volta fermato non riuscirà a pronunciar nient’altro che le parole “Banana Fish”.

Dodici anni dopo, in una New York in cui si stanno presentando diversi casi di suicidio inspiegabili, un ragazzo di nome Ash Lynx si avvicina in un vicolo dopo aver sentito degli spari. Lì un uomo in fin di vita gli darà una fiala con sostanza misteriosa, e ripeterà prima di morire le parole “Banana Fish”. L’uomo è stato ucciso da un paio di uomini della gang di cui Ash è a capo, su ordine del boss mafioso Dino Golzine, mentore di Ash sin da giovane.

Ash mentirà a Golzine quando quest’ultimo gli chiederà se aveva ricevuto qualcosa da quell’uomo, e deciderà di approfondire la vicenda legata al Banana Fish. Ash infatti è il fratello minore di quel soldato impazzito in Vietnam, oramai capace solo di pronunciare le parole “Banana Fish”.

In questa faccenda verranno coinvolti anche due giapponesi arrivati a New York per scrivere un articolo sulle gang giovanili con cui Ash instaurerà un forte legame di amicizia, soprattutto col giovane Eiji.

