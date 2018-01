A cura di Hiei

SCHEDA

Titolo originale: Change 123 – Change Hifumi – (ちぇんじ123)

Titolo internazionale: Change 123

Autori: Shiuri Iwasawa (disegni) Iku Sakaguchi (storia)

Genere: shounen – azione, arti marziali, commedia, drammatico, harem, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Giugno 2005

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Champion Red

Volumi: 12 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Kosukegawa Teruharu è un ragazzo comune, ma con un grandissimo senso della giustizia, ispirato soprattutto dai valori trasmessi da Kamen Radier (serie fittizia ispirata a Kamen Rider), la sua serie preferita. Kosukegawa è compagno di classe di Motoko Gettou, di cui lui è innamorato.

Motoko, la principale protagonista della serie, è una ragazza molto timida e impacciata, ma Kosukegawa scoprirà presto il suo segreto: in realtà la ragazza, orfana, è stata cresciuta da tre maestri di arti marziali, i cui duri allenamenti creati dai suoi maestri han fatto sì che Motoko sviluppasse altre tre diverse personalità… che oltre al carattere ne cambiano anche l’aspetto fisico.

Le tre personalità sono specializzate ognuna in una diversa disciplina, e subentrano ogni qualvolta Motoko è in pericolo. Riusciranno a proteggerla in ogni situazione?

RECENSIONI

