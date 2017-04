A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Get Love!! Field no Ouji-sama – (GET LOVE!! ~フィールドの王子さま~)

Titolo internazionale: Get Love!! Soccer Prince – Get Love!! Field Prince

Autrice: Go Ikeyamada

Genere: shoujo – commedia, spokon (sportivo), sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato da Luglio 2002 ad Aprile 2005

Casa Editrice giapponese: Shougakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: 7 (concluso)

In Italia: inedito

Manga relativi:

– Hai presente Midori? manga, sequel (2009)

TRAMA

Sagara Yuki è uno studente di scuola superiore con una grande passione per il calcio. Nonostante sia fra i più bassi della scuola, la sua passione è fra le più grandi del mondo!

Moriyama Miki è la manager del club e amica di infanzia di Sagara. Da sempre innamorata di lui, a deciso di diventare la manager del club di calcio per stare insieme al suo amato. Ma dopo essersi messi insieme, non sarà facile per i nostri innamorati…

E’ l’inizio di una romantica storia d’amore fra scuole rivali e calcio!

Altre opere di Go Ikeyamada presenti sul sito:

