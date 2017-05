A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Circuit Angel: Ketsui no Starting Grid

Titolo internazionale: Circuit Angel: Resolving Starting Grid

Genere: OAV – shounen – Ecchi, Sport, Commedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 1 OAV

Durata episodio: 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1987

Director: Yoshikazu Tochihira

Character design: Chuuichi Iguchi

Music: Yoshitaka Kuratomi

Studis: Studio Unicorn

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie ai gruppi FeniceFansub e Initial D italian Fansub.

Sigle:

Opening

“Generation” di Hiroko Moriguchi

Ending

“Still Love You…” di Hiroko Moriguchi

TRAMA

Mariko è una liceale con la passione delle moto, nonostante la contrarietà del padre che le vede come pericolose.

Durante una gita con alcuni suoi amici però incontrerà un misterioso motociclista più veloce di lei sull’asfalto che, mentre lei è una sua amica sono alle terme, gli ruberà un prezioso amuleto. Nel tentativo di recuperarlo. purtroppo il suo amico Keichi finirà all’ospedale.

Rincontrato il ragazzo proprio in Ospedale, scoprirà che si chiama Sho; e successivamente sarà sfidata dallo stesso Sho in una gara su Circuito privato per il mese successivo.

Grazie a duri allenamenti, e all’aiuto di un suo amico ex pilota, riuscirà a presentarsi per la corsa.

Riuscirà a Vincere?

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Okazaki Mariko: Maya Okamoto

Keiichi: Keiichi Nanba

Sho: Kenyuu Horiuchi

Hiroko: Hiroko Moriguchi

Mitsugu: Ichirô Nagai

Matsutaro: Kôhei Miyauchi

Raita: Tesshô Genda

COMMENTI

