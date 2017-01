A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Otoko hime to mahou no lamp

Titolo internazionale: Otoko-Hime and Magic Lamp

Autrice: Kayono

Genere: shoujo – fantasy, avventura, ecchi, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003

Casa Editrice giapponese: Shogakukan (sulla rivista “Cheese!”)

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Magical Lamp

Traduzione: Stefania Da Pont

Anno di pubblicazione in Italia: 2005

Casa Editrice italiana: FlashBook

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

“Magical Lamp” è un volume unico con tre storie diverse, ambientate in un magico oriente.

“La Principessa Androgina e la Lampada Magica”: Quando il regno di Monalisa ha perso la guerra, la principessa Sonia è stata rapita e portata nel palazzo del re vincitore, che la vuole usare come pedina in un matrimonio politico. I tre pretendenti alla sua mano sono tre ricchi principi, ma Sonia non ha intenzione di sposare nessuno di loro.

La notte si taglia i capelli, si veste da maschio, e scappa via. La sua meta è l’Isola dei Demoni, dove si dice ci sia una Lampada Magica, in grado di esaudire qualsiasi desiderio, e lei vuole chiedergli di ricostruire la patria natale. Ma sulla sua strada, incrocia un affascinante pirata…

“La Madonna della Lacrima”: Mink è un’assassina, che fa parte degli Scorpion, una potente banda di briganti. Il boss le ordina di entrare in un castello e uccidere un vampiro, Orion, a capo di un misterioso clan. Mink si intrufola nella camera da letto dell’uomo, e rimane sorpresa di scoprire che è un bel giovane. Viene scoperta, ma Orion non ha intenzione di ucciderla, anzi.

“Beatiful Guys”: Il padre di Rin si è indebitato tantissimo, tanto che medita di suicidarsi. Per salvarlo, la ragazza decide di sposare il rampollo di una buona famiglia, per ereditare soldi e salvare la vita al padre. Davanti a sè, ha tre pretendenti, molto diversi…

