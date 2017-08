A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Super Dobutsu Taisen – (スーパー動物大戦 )

Titolo alternativo: Super Sentai 40th Anniversary Work Original Drama (スーパー戦隊40作品記念オリジナルドラマ Supa Sentai 40 Sakuhin Kinen Orijinaru Dorama)

Titolo internazionale: Doubutsu Sentai Zyuohger, Super Animal War

Genere: telefilm – tokusatsu, cortometraggio

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi: 4 (completa)

Durata episodio: 10 minuti

Anno di uscita: 2016

Director: Teruaki Sugihara

Production: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle:

– “Super Sentai Hero Getter 2016” by Project R

Opere relative:

– Doubutsu Sentai Zyuohger – telefilm

TRAMA

Al ritorno a casa gli Zyuohgers, trovano una serie di libri, con i vecchi team dei super sentai precedenti!

Aka Red gli spiegherà che per essere riconosciuti come il quarantesimo team dei super Sentai, devo conseguire le 4 qualità necessarie: saggezza, forza, coraggio e amicizia.

Fra vecchi Senpai,test e grandi imprese, mostri e inaspettate sorprese: riusciranno i nostri eroi a essere riconosciuti?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La serie di telefilm molto probabilmente non è canonica

– la serie è una speciale miniserie uscita in Blu Ray per celebrare i 40 anni dei super Sentai

– E ‘stato confermato da AkaRed che l’incarnazione di tutti i guerrieri blu sarebbe chiamata “AkaBlue”, non “AoBlue”, come vari fan sul web avevano spesso speculato.

– come ending viene usata la nuova versione di Super Sentai Hero Getter

– Misao appare dopo i titoli di coda promuovendo il Blu Ray della serie ma non appare all’interno della serie

– Nella serie appaiono i i Go Buster alternativi del film Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters

LINK inerenti alla serie

Discussioni sul forum:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!