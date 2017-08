A cura di Wizard09

SCHEDA

Titolo originale: Dragon Age II

Titolo internazionale: Dragon Age II – Rise of power

Genere: GDR (gioco di ruolo)

Piattaforma: Play Station 3 – Xbox 360 – PC

Supporto: 1 dvd

Anno di uscita: 2011

Paese: Stati Uniti

Classificazione PEGI: + 18 anni

Produttore: Bioware

Pubblicazione: Electronic Arts

Titolo in Italia: Dragon Age II

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Lingua: inglese con sottotitoli in italiano

Videogames collegati:

– Dragon Age: Origins prequel

– Dragon Age: Origins – Awakening prequel

– Dragon Age Inquisition – sequel

TRAMA

Cassandra Pentaghast, cercatrice della chiesa, sta interrogando il nano Varric Tethras. Essa vuole conoscere la storia di Hawke, il campione di Kirkwall, le cui azioni hanno portato il caos in tutto il Thedas.

Varric inizia a raccontare di come, anni prima, Hawke sia scampato alla distruzione di Lothering durante il flagello. Dopo essersi imbarcato come profugo insieme alla madre e ai fratelli, giungerà alla città di Kirkwall. Senza un nome e un titolo, inizierà la sua scalata sociale nel caos della città fino a diventarne il campione.

