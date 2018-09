A cura di Hiei

SCHEDA

Titolo originale: Banana Fish – (バナナフィッシュ)

Titolo internazionale: Banana Fish

Genere: serie tv – shuojo, avventura, azione, crimine, drammatico, mistero, shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 9 – in corso (alla fine saranno 24)

Anno di uscita in Giappone: 6 luglio 2018 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “Banana Fish” di Akimi Yoshida

Director: Hiroko Utsumi

Series Composition: Hiroshi Seko

Character design: Akemi Hayashi

Music: Shinichi Osawa

Studios: Studio MAPPA

In Italia: in simulast sottotitolata in italiano su Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Titolo nello streaming in Italia: Banana Fish

Distributore: Amazon

Sigle:

Opening Theme:

1: “found & lost” by Survive Said The Prophet

Ending Theme:

1: “Prayer X” by King Gnu

Trailer



TRAMA

Griffin Callenreese, un soldato americano di stanza in Iraq, impazzisce, ferisce e uccide diversi suoi compagni, una volta fermato non riuscirà a pronunciar nient’altro che le parole “Banana Fish”.

Diversi anni dopo, in una New York in cui si stanno presentando diversi casi di suicidio inspiegabili, un ragazzo di nome Ash Lynx si avvicina in un vicolo dopo aver sentito degli spari. Lì un uomo in fin di vita gli darà una fiala con sostanza misteriosa, e ripeterà prima di morire le parole “Banana Fish”. L’uomo è stato ucciso da un paio di uomini della gang di cui Ash è a capo, su ordine del boss mafioso Dino Golzine, mentore di Ash sin da giovane.

Ash mentirà a Golzine quando quest’ultimo gli chiederà se aveva ricevuto qualcosa da quell’uomo, e deciderà di approfondire la vicenda legata al Banana Fish. Ash infatti è il fratello minore di quel soldato impazzito in Iraq, oramai capace solo di pronunciare le parole “Banana Fish”.

In questa faccenda verranno coinvolti anche due giapponesi arrivati a New York per scrivere un articolo sulle gang giovanili con cui Ash instaurerà un forte legame di amicizia, soprattutto col giovane Eiji.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ’

1: L’anime ha, al contrario del manga, una diversa collocazione temporale, infatti le vicende dell’anime si svolgono ai giorni nostri; mentre nel manga le vicende si svolgevano nel 1985. Allo stesso modo il fratello di Ash, di stanza in Iraq, nel manga lo era in Vietnam.

2: Tutti i titoli degli episodi sono presi da titoli di libri.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūma Uchida – Ash Lynx

Kenji Nojima – Eiji Okumura

Hiroaki Hirata – Max Lobo

Jun Fukuyama – Jusis

Makoto Furukawa – Shorter Wong

Shinji Kawada – Shunichi Ibe

Toshiyuki Morikawa – Blanca

Unshō Ishizuka – Dino Golzine

Yoshimasa Hosoya – Frederick Arthur

Shōya Chiba – Sin Su Rin

Sōma Saitō – Lao Yen Tai

Takashi Nagasako – Dr. Meredith

OPERE RELATIVE

Manga

– Banana Fish

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hiroko Utsumi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.