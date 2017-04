A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa J – (キャプテン翼J)

Titolo internazionale: Capitan Tsubasa J – Captain Tsubasa J

Genere: serie tv – shounen, sportivo (calcio)

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 47 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1994

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Capitan Tsubasa” di Yoichi Takahashi dall’inizio della serie World Youth

Regista: Hiroshi Fukutomi

Series Composition: Takashi Yamada

Character design: Hiroshi Kanazawa, Tadayoshi Okimura

Musiche: Michihiko Ohta

Studio di animazione: Toei Animation

Titolo in Italia: Che campioni Holly e Benji

Anno di pubblicazione in Italia: 1999

Trasmissione in tv: trasmesso per la prima volta su Italia Uno, poi replicato più volte su reti mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no, cambio dei nomi a parte

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Sigla iniziale Giapponese

– “Fighting!” by FACE FREE

Sigla finale

– Otoko Darou!” by Ayako Yamazaki

Sigla italiana

– “Che campioni Holly e Benji” di Cristina D’Avena e Marco Destro

Anime relativi:

Serie tv

“Holly e Benji” (“Capitan Tsubasa”) – serie tv – prequel

“Holly e Benji Forever” (“Capitan Tsubasa Road to 2002”) – serie tv – sequel

OAV

“Holly e Benji: Sfida al mondo” (“Shin Capitan Tsubasa”)

“Capitan Tsubasa: Holland Youth”

Film

“Capitan Tsubasa: Europe Daikessen”

“Capitan Tsubasa: Ayaushi! Zen Nippon JR”

“Capitan Tsubasa: Asu ni mukatte hashire”

“Capitan Tsubasa: Sekai Daikessen! Junior World Cup”

TRAMA

I primi 34 episodi sono un Remake della prima serie, con l’arrivo di Holly a Fujisawa, i primi tornei con la New Team e rivalità con Mark Lenders e la fortissima squadra della Toho, e le intense Sfide con la Mambo di Julian Ross; e il suo sogno di vincere i mondiali di calcio con la nazionale Nipponica.

Crescendo nei vari anni e competizioni, Holly e compagni cresceranno, arrivando a misurarsi nei più importanti campionati del mondo come quello italiano (con il giovane Rob Denton nella primavera della fortissima squadra nerazzurra di Milano), e quello del Brasile, e con le qualificazioni alle porte per i mondiali under 20, da superare per affrontare le più forti Nazionali del mondo. Riusciranno Holly e compagni a qualificarsi per la coppa del mondo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Nel primo episodio Holly sogna di segnare il 3 a 2 della vittoria, contro l’Iraq a Doha, riferimento alla sconfitta che costò ai nipponici la partecipazione alla coppa del mondo e conosciuta anche con il nome di “Agonia di Doha”(ドーハの悲劇 Doha no higeki)

– L’episodio 34 “Il sogno di Tsubasa: La coppa del mondo” non è mai stato doppiato e trasmesso in tutta Europa (era un episodio riepilogativo)

– L’anime arriva fino alla partita con l’Uzbekistan (volume 45 prima Edizioni Star Comics)

– Nella serie compaiono diversi Club tutti però con nomi fittizi (esempio interna/inter,Sãopas/Sao Paolo, Flamengo/Flonoria ecc. ) a causa di mancanza di licenze per i diritti d’uso.

– L’anime ha diverse differenze con il manga, come intere sequenze tagliate o modificate profondamente, tra cui il provino di Tsubasa al San Paolo e l’incontro con Pepe, ma anche l’intera storia tragica di Santana, o come le vicende dell’addio di Ed Warner dal ritiro della nazionale.

– Nell’episodio 35 “Arrivo in italia”, appare un giovane Roberto Baggio

DOPPIATORI

Giapponesi

Tsubasa Ozora (Oliver Hutton) – Yoko Ogai (giovane), Nozomu Sasaki

Genzo Wakabayashi (Benjamin Price) – Shin’ichiro Miki

Taro Misaki (Tom Becker) – Yuko Kobayashi (giovane), Hiro Yuki

Kojir Hyuga (Mark Landers) – Nobuyuki Hiyama

Ryo Ishizaki (Bruce Harper) – Eri Sato (giovane), Kappei Yamaguchi

Jun Misugi (Julian Ross) – Yuko Kobayashi (giovane), Shinichiro Ohta

Takeshi Sawada (Danny Mellow) – Noriko Uemura (1ª voce) / Tetsuya Iwanaga (2ª voce)

Yuzo Morisaki (Alan Crocker) – Daisuke Sakaguchi (1ª voce)/ Yuji Ueda (2ª voce)

Roberto Hongo (Roberto Sedinho) – Hideyuki Hori

Natsuko Ozora (Maggie Hutton, mamma di Holly) – Fujiko Takimoto

Koudai Oozora (Michael Hutton, papà di Holly) – Kazuhiro Takada

Hanji Urabe (Jack Morris) – Megumi Tano, Yuki Masuda

Hajime Taki (Ted Carter) – Akiko Suzuki

Hikaru Matsuyama (Philip Callaghan) – Tsutomu Kashiwakura

Teppei Kisugi (Johnny Mason) – Shiho Niiyama

Hiroshi Jito (Clifford Yuma) – Hisao Egawa

Makoto Soda (Ralph Peterson) – Hideo Ishikawa

Ken Wakashimazu (Ed Warner) – Daiki Nakamura (giovane), Tomokazu Seki

Kazuo Tachibana (James Derrick) – Yoshiko Kamei

Masao Tachibana (Jason Derrick) – Ai Orikasa

Shun Nitta (Patrick Everett ) – Hiroyuki Sato

Kazumasa Oda (Peter Shakes) – Yuji Ueda

Noboru Sawaki (Keith Coleman) – Yuji Ueda

Munemasa Katagiri (Kirk Parson) – Hideo Ishikawa

Tatsuo Mikami (Freddy Marshall) – Unsho Ishizuka, Yasunori Masutani (ep 39)

Tadashi Shiroyama (Peter Colby) Allenatore New Team – Nobutoshi Canna

Gino Hernandez (Luis Hernandez) – Masaya Onosaka

Carlos Santana – Tomokazu Seki

Shingo Aoi (Rob Denton) – Masami Kikuchi

Sanae Nakazawa (Patty Gatsby) – Fujiko Takimoto

Minato Gamo (Gabriel Gamo) – Yukimasa Kishino

Shingo Takasugi (Bob Denver) – Wataru Takagi

Hino Ryoma (Nico Holder) – Masaya Onosaka

Nobuyuki Yumikura – Yuji Ueda

Takashi Sugimoto – Nobutoshi Canna

Singprasert Bunnaak – Wataru Takagi

Chana Khongsawat – Yusuke Numata

Faran Khongsawat -Tsutomu Kawashikura

Sakun Khongsawat – Yasunori Masutani

Maki Akamine – Wakana Yamazaki

Telecronista – Shinya Otaki (1ª voce) / Masaya Onosaka (2ª voce)

Italiani

Holly (Oliver Hutton) – Fabrizio Vidale

Benji (Benjamin Price) – Giorgio Borghetti

Tom Becker – Paolo Vivio

Mark Landers – Vittorio Guerrieri

Bruce Harper – Massimiliano Manfredi

Julian Ross – Alessandro Tiberi

Danny Mellow – Davide Perino

Alan Crocker – Giorgio Milana

Roberto Sedinho – Roberto Del Giudice

Maggie Hutton (mamma di Holly) – Laura Boccanera

Michael Hutton (papà di Holly) – Vittorio Amandola

Jack Morris – Corrado Conforti

Ted Carter – Fabrizio Mazzotta

Philip Callaghan – Simone Crisari

Johnny Mason – Nanni Baldini

Clifford Yuma – Luigi Ferraro

Ed Warner – Rori Manfredi

James Derrick – Francesco Pezzulli

Jason Derrick – Francesco Pezzulli

Kirk Parson – Fabio Boccanera

Freddy Marshall – Rodolfo Baldini

Peter Colby, Allenatore New Team – Francesco Prando

Luis Hernandez – Alberto Caneva

Carlos Santana – Alessandro Quarta

Rob Denton – Marco Vivio

Patty Gatsby – Antonella Baldini

Gabriel Gamo – Ermanno Ribaudo

Bob Denver – Massimiliano Alto

Nico Holder – Alberto Caneva

Saman, Allenatore della Thailandia – Giuliano Santi

Maki Akamine – Alessandra Grado

Telecronista – Sergio Matteucci

