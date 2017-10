A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Cinderella Boy (シンデレラボーイ)

Titolo internazionale: Cinderella Boy

Genere: serie tv – azione, avventura, commedia, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2003

Tratto: dal manga “Cinderella Boy” di Monkey Punch

Director: Tsuneo Tominaga

Series composition: Michihiro Tsuchiya

Character design: Toshimitsu Kobayashi

Music: Kensaku Tanikawa

Studios: Magic Bus

Titolo in Italia: Cinderella Boy

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Trasmissione in tv: Mtv

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Shin Vision (casa editrice ora chiusa)

Sigle:

Opening

“Cinderella Boy” di DOMINO88

Ending

“Out of Eden” di TAKAKO

TRAMA

Ranma e Rella sono due investigatori della “R & R”, che lavorano nella pericolosa Kirin Town, risolvendo casi di ogni tipo. Durante una di queste indagini, però i due vengono gravemente feriti …

Quando Ranma si risveglia senza vedere la partner crede che sia morta; quello che ignora è che dopo un intervento di un misterioso dottore sui loro corpi; allo scoccare della Mezzanotte il corpo di Ranma si tramuta in Rella, per poi tornare Ranma in quello dopo!

Ma quel che peggio, è che nessuno dei due si ricorda o può sapere quello che il partner ha fatto con il rispettivo corpo durante il giorno!

I due decideranno comunque di continuare le indagini, ingegnandosi e condividendo informazioni per scoprire la verità, ma non sarà facile …

Fra risate misteri e situazioni pericolose ,la più grande avventura della R&R!

CURIOSITA’

– Sebbene molti pensino che il nome del protagonista sia una citazione al manga “Ranma 1/2”, Cinderella Boy è precedente all’opera di Rumiko Takahashi di 7 anni, essendo uscito in Giappone nel 1980

– Il Cognome di Rella Shiroyuki, si può tradurre in Biancaneve, e nell’anime non mancano citazioni varie a diverse fiabe come cappuccetto rosso o i tre porcellini

– Il Look del protagonista ricorda molto quello di Lupin III altra Opera di Monkey Punch.

DOPPIATORI

DOPPIATORI GIAPPONESI

Takehito Koyasu – Ranma

Yumi Touma – Rella Cindy Shirayuki

Akiko Yajima – Marco

Akira Takayama – Soldier

Aruno Tahara – Jeweler

Chafurin – boss della Mafia

Daiki Nakamura – Carlo

Emi Ishimura – Campanellino

Hiroshi Iwasaki – Roberto de Panini

Hiroshi Yanaka – Jackal

Hozumi Goda – Amano

Izumi Satou – Clerk

Jin Yamanoi – Saute

Junko Hori – Dorothy

Kaneta Kimotsuki – Dr. Grimm

Kaya Matsutani – Casei

Kazutoshi Hatano – Soldato

Kazuya Tatekabe – Bob

DOPPIATORI ITALIANI

Barbara De Bortoli – Rella

Franco Mannella – Ranma

Alessandro Quarta – Alamis

Francesca Fiorentini – Alice

Gilberta Crispino – Tinkerbell

Graziella Polesinanti – Dorothy

Pietro Biondi – Song Taijin

Ennio Coltorti – Pinocchio

Francesca Manicone – Maya

Francesco Meoni – Charlie

Guido Sagliocca – Lou Cheng

Laura Cosenza – John

Letizia Scifoni – Wendy

Mario Bombardieri – Peter

Massimiliano Manfredi – Kim/Joker

Pierluigi Astore – Cliente del Casino’

Renato Cortesi – Direttore

Saverio Indrio – Romel

