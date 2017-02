A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Full Moon wo Sagashite – (満月〈フルムーン〉をさがして)

Traduzione letterale: Cercando la Luna Piena

Titolo internazionale: Full Moon – Searching for the Full Moon

Genere: serie tv – shoujo, drammatico, fantasy, musica, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile 2002 a Marzo 2003

Tratto: dal manga “Full Moon” di Arina Tanemura

Director: Toshiyuki Kato

Character design: Yuka Kudo

Music: Kei Yoshikawa

Studios: Studio Deen

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo UMS fansub.

Sigle:

Opening

1: “I ♥ U” di THE*SCANTY (eps 1-26)

2: “Rock’n Roll Princess” di THE*SCANTY (eps 27-52)

Ending

1: “New Future” di Changin’ My Life (eps 01-06,52)

2: “My self” di Changin’ My Life (eps 07-26)

3: “Eternal Snow” id Changin’ My Life (eps 27-42)

4: “Love Chronicle” di Changin’ My Life (eps 43-52)

TRAMA

Mitsuki è una ragazzina di 12 anni malata, con un tumore alla gola, e per questo chiusa in casa dalla nonna. Lei però ama talmente tanto cantare che cerca sempre di partecipare alle audizioni di nascosto, anche perchè due anni prima aveva fatto la promessa di diventare una cantante al ragazzo di cui si era innamorata.

Un giorno vede due shinigami, Takuto e Meroko, che si sono recati da lei per portare via la sua anima dopo la morte, che sarebbe avvenuta tra un anno esatto. Nonostante la triste scoperta, Mitsuki non si lascia demoralizzare, e decide di mettercela tutta per realizzare il suo sogno di diventare una cantante durante l’anno di vita che le resta. Sono proprio gli shinigami, colpiti dalla sua volontà, a darle il potere di crescere, e di trasformarsi in una ragazza di 16 anni.

Con questo nuovo aspetto vince un’audizione con l’alter ergo, “Full Moon”, e inizia una carriera da idol. Ma ora Mitsuki deve gestire una doppia vita, senza contare che tutto finirà presto…

Ci sono alcune differenze tra anime e manga: per esempio il cartone animato ha un finale diverso ed ha un tono molto più leggero del fumetto.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Myco – Mitsuki Kouyama/Full Moon

Chieko Honda – Meroko Yui

Yasuo Saitou – Takuto Kira

Kana – Madoka Wakamatsu

Kazuko Sugiyama – Fuzuki Kouyama

Mayumi Akado – Ms. Tanaka

Megumi Ogata – Izumi Rio

Norihisa Mori – Jonathan

Ryohei Kimura – Eichi Sakurai

Teruaki Ogawa – Keiichi Wakaouji

Tomomi Seo – Masami Ooshige

