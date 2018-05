A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa – (キャプテン翼 2018)

Titolo internazionale: Capitan Tsubasa 2018

Genere: serie tv – shounen, sportivo (calcio)

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 5 (in corso,dovrebbero essere 52)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018 – in corso

Tratto: dal manga “Capitan Tsubasa” di Yoichi Takahashi, di cui è un remake della prima stagione “Holly e Benji”

Director: Toshiyuki Kato

Series Composition: Atsuhiro Tomioka

Character design: Hajime Watanabe

Music: Hayato Matsuo

Studios: David Production

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Initial D Italian Fansub.

Sigle:

opening

1: “Start Dash!” by Johnny’s West

ending

1: “Moete Hero” by Yūko Sanpei

Trailer



TRAMA

Tsubasa è un giovane ragazzino con la passione del calcio fin da quando era piccolo, appena trasferitosi a Fujisawa insieme alla madre.

Qui farà la conoscenza con: l’insuperabile portiere Genzo Wakabayashi della Shutetsu, il simpatico difensore della Nankatsu Ryo Ishizaki, il talentuoso Taro Misaki, e anche il leggendario ex campione della nazionale Brasiliana Roberto Hongo.

Tsubasa si iscriverà alla squadra rivale della Shutetsu, la Nankatsu, per via di una sfida lanciatagli dal Portiere della Shutestsu. Dopo la fusione dei due team nella nuova Nankatsu, nel torneo delle scuole Tsubasa incontrerà avversari sempre più temibili, come il capitano di cristallo Jun Misugi, i gemelli Tachibana, e il fortissimo attaccante Kojiro Hyuga.

Ma il nostro eroe ha due sogni: se riuscirà a vincere il torneo, Roberto lo porterà con lui in Brasile, dove potrà dimostrare il suo talento e riuscire a migliorare per portare il Giappone ai mondiali e vincerli!

Riusciranno Tsubasa, Genzo, Taro e gli altri a portare la Nankatsu alla vittoria nel campionato?

CURIOSITA’

– I primi episodi sono un Remake della prima serie, ma con presentile nuove tecnologie, come telefoni cellulari, con sms e foto, e con alcune particolari aggiunte alle vicende del manga.

– La sigla finale è un remix della prima sigla giapponese

DOPPIATORI

Yuko Sanpei – Tsubasa Ōzora

Kenichi Suzumura – Genzō Wakabayashi

Ayaka Fukuhara – Tarō Misaki

Ayako Takeuchi – Masao Tachibana

Hiroyuki Yoshino – Hajime Taki

Katsuyuki Konishi – Roberto Hongō

Kōdai Sakai – Teppei Kisugi

Megumi Han – Takeshi Sawada

Miho Hino – Hanji Urabe

Mutsuki Iwanaka – Mamoru Izawa

Mutsumi Tamura – Ryō Ishisaki

Sayuri Hara – Sanae “Anego” Nakazawa

Sōma Saitō – Jun Misugi

Takuya Satō – Kojirō Hyūga

Tarō Kiuchi – Shingo Takasugi

Tasuku Hatanaka – Yūzō Morisaki

Wataru Hatano – Hikaru Matsuyama

Yuichiro Umehara – Ken Wakashimazu

Yurina Watanabe – Kazuo Tachibana

