Titolo originale: Girls und Panzer – (Gāruzu ando Pantsā – ガールズ&パンツァー)

Titolo internazionale: Girls und Panzer – Girls & Panzer

Genere: serie tv – commedia, guerra, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 2012 a Marzo 2013

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: storia originale

Director: Tsutomu Mizushima

Series Composition: Reiko Yoshida

Character design: Humikane Shimada (originale), Takeshi Nogami, Isao Sugimoto

Music: Shiroh Hamaguchi

Studios: Actas

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub WhineSubs.

Sigle:

Opening

“DreamRiser” by ChouCho

Ending

“Enter Enter MISSION!” by Fuchigami Mai & Iguchi Yuka & Kayano Ai & Nakagami Ikumi & Ozaki Mami

Opere relative:

– Girls und Panzer (manga) (uscito dopo l’anime)

– Girls und Panzer: Little Army (manga) (spinoff)

– Girls und Panzer: Little Army II (manga) (sequel)

– Girls und Panzer: Ribon no Musha (manga) (spinoff)

– Girls und Panzer der Film (movie) (sequel)

– Girls und Panzer: This is the Real Anzio Battle! (OAV) (spinoff)

TRAMA

Niho Nishizumi è una liceale che cerca una scuola normale per scappare dal suo passato, e per liberarsi da un obbligo di famiglia: studiare una disciplina chiamata “Sensha-dō”, dedicata a temprare le ragazze nello spirito, e oltretutto prevede di utilizzare dei carri armati per vincere delle battaglie simulate, per contribuire al mantenimento della propria scuola.

Ogni istituto è costruito su una portaerei, che in base alla grandezza della stessa rappresenta il valore della scuola.

Un giorno come tanti, a causa di un’inchiesta da parte del campionato nazionale nella disciplina, il Sensha-dō viene riportato in auge, e tutti protagonisti ne vengono travolti; lo stesso consiglio studentesco per salvare la scuola si trova obbligato a fare pressioni su Miho, l’unica esperta in questa disciplina.

Inizialmente riluttante, grazie all’aiuto e al sostegno di amiche e compagne di classe, e successivamente anche di avversarie, Miho risucirà a superare le sue fobie.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ai Kayano – Saori Takebe

Ikumi Nakagami – Yukari Akiyama

Mai Fuchigami – Miho Nishizumi

Mami Ozaki – Hana Isuzu

Yuka Iguchi – Mako Reizei

Ayuru Ōhashi – Oryō

Chuna – Aya Ōno

Eri Kitamura – Darjeeling

Eri Sendai – Caesar

Hekiru Shiina – Ami Chōno

Hisako Kanemoto – Hoshino

Hitomi Takeuchi – Azusa Sawa

Ikumi Hayama – Nekonyaa

Kana Ueda – Momo Kawashima

Konomi Tada – Karina Sakaguchi

