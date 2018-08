A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Inazuma Irebun GO Galaxy – (イナズマイレブンGO ギャラクシー)

Traduzione letterale: “Vai! Gli undici del fulmine: verso la galassia”

Titolo internazionale: Inazuma Eleven GO: Galaxy

Genere: serie tv – shounen, fantascienza, sportivo (calcio)

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 43 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2013

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal videogioco per nintendo 3DS “Inazuma eleven GO 3” Galaxy. 6° serie tv della saga “Inazuma Eleven”

Director: Katsuhito Akiyama

Episode Director: Takeshi Yoshimoto

Series Composition: Atsuhiro Tomioka

Character design: Takuzo Nagano (originale), Takashi Honda, Yuji Ikeda, Yuko Inoue e Akira Takeuchi

Music: Shiho Terada

Studios: Level-5, OLM

Titolo in Italia: Inazuma Eleven GO: Galaxy

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione in tv: trasmesso per la prima volta su Disney XD, poi replicato più volte su reti RAI

Censura nella trasmissione televisiva: no, cambio dei nomi e tecniche a parte

Edizione italiana: non edito in home video

Sigle:

Sigla iniziale originale

– Gachi de katoze! by T-Pistonz+KMC (ep. 1 a 17)

– Chikyō o mawase! by T-Pistonz+KMC (ep. 18-32)

– Supernova! by T-Pistonz+KMC (ep. 33-43)

Sigle finali originali

– Katte ni Cinderella by Colors ( Aoi Sorano (Sayaka Kitahara) e Konoha Morimura(Aoi Yuuki) (ep. 1-18)

– Fashion ☆ Uchū senshi by Colors ( Aoi Sorano (Sayaka Kitahara) e Minori Mizukawa (Ayahi Takagaki) (ep. 19-32)

– Arashi・Tatsumaki・Hurricane by Colors (Aoi Sorano (Sayaka Kitahara) e Hilary Flail (Yu Kobayashi) (ep 33 -42 )

– Honto ni arigato by Tenma Matsukaze (Yuka Terasaki) e Mamoru Endo (Junko Takeuchi) (ep 43)

Sigle italiane

Iniziale

– “Entriamo in campo a giocar!” cantata da Fabio Ingrosso

Finale

– “S.T.E.L.L.A.” cantata da Fabio Ingrosso

TRAMA

E’ stato annunciato la nuova versione del FFI: il Football Frontier International Vision 2, e con diverse novità: infatti nelle squadre sono permessi le calciatrici, ed è vietato l’uso degli Spiriti Guerrieri, della modalità Armatura del Mixi Max.

Per Arion, Riccardo e Victor non sembra vero di rappresentare il Giappone a un torneo cosi importante; solo che incredibilmente sembra che sono i soli convocati dal misterioso Mister Astero Black a saper giocare a calcio!

Ciò nonostante, la nuova Inazuma Japan, riesce nonostante le pressioni e le difficoltà riescono a superare la qualificazione come campione dell’asia, per poi scoprire che tutti gli avversari affrontatati nelle ultime partite erano in realtà alieni! e che tutte le partite affrontate servivano per preparare e definire la Earth Eleven, la squadra che parteciperà al Grand Celesta Galaxy, un torneo creato dalla Federazione Intergalattica, fra pianeti dove oltre alla squadra più forte della galassia, sarà decisa anche la sopravvivenza del pianeta stesso!

Riuscirà L’inazuma Japan a salvare il mondo? E’ l’inizio di un’avventura fra pianeti per i nostri eroi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

NOTE E CURIOSITA’

– la sigla iniziale è la traduzione della sigla usata in spagna “Entrena, juega, sal a ganar”, mentre quella di chiusura è la versione italiana della terza sigla di chiusura originale, ma il testo è la traduzione sono quelli usati nella versione spagnola, intitolata “¡Estalla!”,ma per la prima volta al contrario delle due serie precedenti con immagine nuove e l’effetto Karaoke nelle sigla d’apertura e chiusaura; inoltre le anticipazioni sono prima della sigla finale al contrario della versione originale.

– La trama è tratta dal videogioco “Inazuma Eleven GO 3 ” Galaxy : Big Bang e Supernova per nintendo 3ds

– L’idea di affrontare degli alieni, ricorda molto la seconda serie di Inazuma Eleven con la Alius Academy

– Orion Express con cui l’inazuma Japan vaga nello spazio ricorda per idea il Galaxy Express

– Nell’episodio 14 appare il personaggio di Bailong (Hakuryu) apparso nel film “Inazuma Eleven GO: Kyūkyoku no Kizuna Griphon”

DOPPIATORI

ORIGINALI

Yuka Terasaki – Tenma Matsukaze (Arion Sherwind)

Haruka Tomatsu – Shinsuke Nishizono (J.P. Lapin)

Mitsuki Saiga -Takuto Shindou (Riccardo di Rigo)

Kensuke Sato – Taichi Sangoku (Samguk Han)

Yu Kobayashi – Ranmaru Kirino (Gabriel Garcia)

Takashi Ohara – Kyosuke Tsurugi (Victor Blade)

Ayahi Takagaki – Norihito Kurama (Michael Ballzack)

Ryo Iwasaki – Ryoma Nishiki

Yuuki Tai – Masaki Kariya (Aitor Cazador)

Ayumi Fujimura – Hikaru Kageyama (Lucian Dark)

Sayaka Kitahara – Aoi Sorano (Skie Blue)

Mina – Midori Seto (Jade Greene)

Yurin – Akane Yamana (Rosie Redd)

Eguchi Takuya – Amemiya Taiyou (Sol Daystar)

Hirofumi Nojima – Goenji Shuya (Axel Blaze)

Mamoru Miyano – Shirou Fubuki (Shawn Frost)

Hiroyuki Yoshino – Yuto Kidou (Jude Sharp)

Junko Takeuchi – Mamoru Endo (Mark Evans)

Fumiko Orikasa – Aki Kino (Silvia Woods)

Hinako Sasaki – Haruna Otonashi (Celia Hills)

Sanae Kobayashi – Natsumi Raimon (Nelly Raimon)

Tatsuhisa Suzuki – Munemasa Ibuki (Terry Archibald)

Aoi Yuki – Konoha Murimura (Trina Verdure)

Tsubasa Yonaga – Kazuto Minaho (Keenan Sharpe)

Hirofumi Nojima – Jin’ichiro Manabe (Zippy Lermer)

Yuki Tai – Shin Tetsukado (Frank Foreman)

Fumihiro Okabayashi – Ryuji Kusaka (Buddy Fury)

Aya Endo – Sakura Nozaki (Cherry Blossom)

Aya Endo – Hayato Matatagi da bambino (Falco Flashman)

Kaito Ishikawa – Hayato Matatagi (Falco Flashman)

Katsuyuki Konishi – Zanakuro Ichikawa (Zack Avalon)

Ryo Iwasaki – Barga Zachs (Ogar Circes)

Yu Kobayashi – Hilary Flail (Rondula Flehl)

Ayumi Fujimura – Rodan Gasgus (Bala Gasgula)

Seiji Sasaki – Ryusei Kuroiwa (Astero Black)

Ayahi Takagaki – Minori Mizukawa (Glacia Vessal)

Shinichiro Mikie – Ptumri Emnator

ITALIANI

Andrea Oldani – Arion Sherwind

Renata Bertolas – J.P. Lapin

Massimo Di Benedetto – Riccardo di Rigo

Matteo Zanotti – Samguk Han

Davide Garbolino – Victor Blade

Fabrizio Valezano – Michael Ballzack

Gabriele Marchingiglio – Ryoma Nishiki

Jacopo Calatroni – Aitor Cazador

Annalisa Longo – Lucian Dark

Ruggero Andreozzi – Sol Daystar

Martina Felli – Skie Blue

Beatrice Caggiula – Jade Greene

Anna Mazza – Rosie Redd

Federico Zanandrea – Axel Blaxe

Luigi Rosa – Jude Sharp

Renato Novara – Mark Evans

Marcella Silvestri – Silvia Woods

Debora Magnaghi – Celia Hills

Tania de Domenico – Nelly Raimon

Jacopo Calatroni – Terry Archibald

Giulia Maniglio – Trina Verdure

Alessandro Lussiana – Keenan Sharpe

Fabrizio Valenzano – Zippy Lermer

Alessandro Capra – Frank Foreman

Maurizio Merluzzo – Buddy Fury

Sabrina Bonfitto – Cherry Blossom

Omar Vitelli – Falco Flashman

Alessandro Rigotti – Zack Avalon

Andrea Bolognini – Ogar Circes

Emanuela Pacotto – Rondula Flehl

Gea Riva – Bala Gasgula

Annalisa Usai – Glacia Vessal

Pino Pirovano – Ptumri Emnator

OPERE RELATIVE

Manga

– Inazuma Eleven

– Inazuma Eleven Reloaded

– Inazuma Eleven Go

Serie tv

1– Inazuma Eleven! (2009)

2– Inazuma Eleven !! La squadra delle meraviglie (2008)

3– Inazuma Eleven Le nuove sfide (2010)

4- Inazuma Eleven Go (2011)

5– Inazuma Eleven Go 2: Chrono Stone (2012)

7– Inazuma Eleven Ares (2018)

ONA

– Inazuma Eleven Outer Code (spin off 2017)

– Inazuma Eleven Reloaded (spin off 2017)

Film d’animazione

– Inazuma Eleven – Il Film – L’attacco della squadra più forte- Gli Ogre (2010)

– Gekijoban Inazuma Eleven GO – Kyukyoku no kizuna Gryphon (2011)

– Gekijoban Inazuma Eleven GO vs Danball senki W (2012)

– Inazuma Eleven – Cho jigen dream match (2014)

Videogames

– Inazuma Eleven

– Inazuma Eleven 2 – Tempesta di fuoco e Bufera di neve

– Inazuma Eleven 3 – Lampo Folgorante e Fuoco Esplosivo – Ogre all’attacco!

– Inazuma Eleven GO – Luce e Ombra

– Inazuma Eleven GO Chrono Stones – Tuono e Fiamma

– Inazuma Eleven GO Strikers – Big Bang e Supernova

– Inazuma Eleven Ares

– Inazuma Eleven Strikers

– Inazuma Eleven Strikers Xtrem

