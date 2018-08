A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Inazuma Irebun – Cho jigen dorìmu macchi(イナズマイレブン 超次元ドリームマッチ )

Traduzione letterale: “Inazuma Eleven – Partita da sogno ultradimensionale”

Titolo internazionale: Inazuma Eleven – Cho jigen dream match,Inazuma Eleven – dream match

Genere: film d’animazione – shounen, fantascienza, sportivo (calcio), mecha

Rating: adatto a tutti

Durata: 49 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2014

Tratto: 4° film ispirato alla serie animata “Inazuma Eleven”

Director: Katsuhito Akiyama, Naohito Takahashi

Series Composition: Akihiro Hino

Character design: Takuzo Nagano

Music: Shiho Terada

Studios: Level-5, OLM

In Italia: inedito

Sigle:

sigle originali giapponesi

– “Tachiagariyo (立ち上がリーヨ)” by T-Pistonz

– “Seishun oden (青春おでん)” by Aoi Sorano (Sayaka Kitahara) & Midori Seto (Mina) & Akane Yamada (Yurin) & Kinako Nanobana (Aoi Yuuki)

TRAMA

Allo stadio Holy Road sta per iniziare una partita davvero unica: infatti si affronteranno la Inazuma Best Eleven contro Inazuma Battle Eleven; formate da alcuni dei migliori calciatori del passato, presente e futuro!

Per Tenma, Endo e tutti gli altri amici è un occasione unica per affrontare e rivedere alcuni dei migliori calciatori del mondo e sopratutto per giocare tutti insieme a calcio!

Quale sarà la squadra più forte?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Il film è stato fatto per celebrare il quinto anniversario dell’anime

– Le uniformi delle squadre sono molto simili a quelle di Raimon e Teikoku per assomigliare alla prima partita dell’intera serie, tranne il loro logo con un numero 5 al posto dei nomi delle loro scuole.

– Questo film è stato proiettato solo nei cinema dal 13 giugno al 26 giugno 2014.

– Inazuma Battle Eleven è arrivato allo stadio apparendo attraverso un raggio di luce viola che poteva riguardare l’Aliea Academy o persino Baddap (Bash Lancer) usando il trasporto futuro.

– Le rose delle squadre sono state decise attraverso un sondaggio online dai fan, curiosamente mancano i personaggi di Kabeyama Heigoro (Jack Wallside), Fubuki Shirou (Shawn Frost) e di Gojou Masaru (Gus Martin) che in passato hanno avuto buoni piazzamenti nelle classifiche dei personaggi preferiti dai fan della saga.

– Nel Dvd del film è presente anche il Corto musicale e riassuntivo Inazuma Eleven Series – Chou jigen bakunetsu story, formato da diverse sigle dell’anime che riassumono i match giocati dai protagonisti.

– Hakuryù (Bailong) è l’unico non giocatore della Raimon ad apparire per tutti i film in cui ci sono personaggi della serie GO

DOPPIATORI

DOPPIATORI GIAPPONESI (fra parentesi il nome usato nelle versioni occidentali del gioco o nell’anime)

Jun Fukuyama – Hakuryù (Bailong)

Mitsuki Saiga – Takuto Shindou (Riccardo di Rigo)

Takashi Oohara – Kyosuke Tsurugi (Victor Blade)

Yuka Terasaki – Tenma Matsukaze (Arion Sherwind)

Akiko Kimura – Fei Rune

Yu Kobayashi – Ranmaru Kirino (Gabriel Garcia)

Hirofumi Nojima – Shuya Goenji (Axel Blaxe)

Hiroyuki Yoshino – Yuto Kidou (Jude Sharp)

Junko Takeuchi – Mamoru Endo (Mark Evans) e Kanon Endo (Canon Evans)

Yuka Nishigaki – Ichirota Kazemaru (Nathan Swift)

Aoi Yuki – Kinako Nanobana (Goldie Lemmon)

Yuko Sanpei – Terumi “Aphrodi” Afuro (Byron “Aphrodite” Love)

Sayaka Kitahara – Aoi Sorano (Skie Blue)

Miyuki Sawashiro – Shuu (Tezcat)

Fumiko Orikasa – Aki Kino (Silvia Woods)

Takashi Hikida – Dezarm (Dvalin)

Mariya Ise – Beta

Kenjiro Tsuda – Bitway Ozrock (Boldar Ozrock)

Katsuyuki Konishi – Zanark Avalonic

Yuki Kaji – Akio Fudo (Caleb Stonewall)

Takahiro Mizushima – Hiroto Kiyama (Xavier Foster)

Nobuhiko Okamoto – Sariuu Evan (Simeon AYP)

Hiroshi Kamiya – Badap Sleed (Bash Lancer)

Kaito Ishikawa – Hayato Matatagi (Falco Flashman)

Tetsu Inada – Osho Kakuma (Chester Horse Senior)

Kiyotaka Furushima- Ayumu Kakuma (Charlie Horse)

OPERE RELATIVE

Manga

– Inazuma Eleven

– Inazuma Eleven Reloaded

– Inazuma Eleven Go

Serie tv

1– Inazuma Eleven! (2009)

2– Inazuma Eleven !! La squadra delle meraviglie (2008)

3– Inazuma Eleven Le nuove sfide (2010)

4- Inazuma Eleven Go (2011)

5– Inazuma Eleven Go 2: Chrono Stone (2012)

6– Inazuma Eleven Go Galaxy (2013)

7– Inazuma Eleven Ares (2018)

ONA

– Inazuma Eleven Outer Code (spin off 2017)

– Inazuma Eleven Reloaded (spin off 2017)

Film d’animazione

– Inazuma Eleven – Il Film – L’attacco della squadra più forte- Gli Ogre (2010)

– Gekijoban Inazuma Eleven GO – Kyukyoku no kizuna Gryphon (2011)

– Gekijoban Inazuma Eleven GO vs Danball senki W (2012)

Videogames

– Inazuma Eleven

– Inazuma Eleven 2 – Tempesta di fuoco e Bufera di neve

– Inazuma Eleven 3 – Lampo Folgorante e Fuoco Esplosivo – Ogre all’attacco!

– Inazuma Eleven GO – Luce e Ombra

– Inazuma Eleven GO Chrono Stones – Tuono e Fiamma

– Inazuma Eleven GO Strikers – Big Bang e Supernova

– Inazuma Eleven Ares

– Inazuma Eleven Strikers

– Inazuma Eleven Strikers Xtrem

