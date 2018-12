A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Tondemo Senshi Muteking – (とんでも戦士ムテキング)

Titolo internazionale: Rolling Star – Dashing Warrior Muteking

Genere: serie tv – comico, azione, kodomo, fantascienza, super eroe

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 56 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1980

Tratto: storia originale

Director: Seitaro Hara

Series Composition: Tatsuo Yoshida

Character design: Akiko Shimomoto, Ippei Kuri, Yoshitaka Amano

Music: Koba Hayashi

Studios: Tatsunoko Production

Titolo in Italia: Muteking

Anno di pubblicazione in Italia: 1983

Trasmissione in tv: reti locali

Censura nella trasmissione televisiva: no (a parte il cambio di qualche nome)

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle:

opening giapponese

“Roller Hero Muteking” by Ichirou Mizuki & Feel Free

sigla italiana

“Muteking” di I Condors

TRAMA

L’alieno Takoro, che assomiglia ad un polipo e fa parte della polizia del suo pianeta, arriva sulla Terra per inseguire i Fratelli Piovra, un pericoloso manipolo di criminali che sono anche capaci di mimetizzarsi tra gli umani.

Arrivato sul nostro pianeta, il poliziotto chiede aiuto ad un ragazzo americano di nome Lin, molto bravo a pattinare.

Grazie ai poteri donatigli da Takoro, Lin si trasforma all’occorrenza in Muteking, supereroe munito di pattini, con un costume molto colorato.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore italiano

Lin/Muteking – Oreste Baldini

Takoro – Gastone Pescucci

Sonny – Oliviero Dinelli

Takomaru – Willy Moser

Takosaku – Riccardo Garrone

Takomi Laura Boccanera

Miki – Antonella Baldini

Johnny – Riccardo Rossi

Sorella di Johnny – Fabrizia Castagnoli

Horokoru – Corrado Conforti

Nubon – Roberto Del Giudice

Professore – Willy Moser

Disco-Toke – Dario De Grassi

Kamishiberu – Riccardo Rossi

Toka-Jetter – Anna Teresa Eugeni

L’intermezzo – Elio Pandolfi

