SCHEDA

Titolo originale: Nabari no Ou – (隠の王)

Titolo internazionale: Nabari no Ou – Nabari no Oh – King of Nabari

Genere: serie tv – shounen, azione, drammatico, ninja, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Settembre 2008

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: dal manga in 14 volumi “Nabari no Ou” di Yuhki Kamatani. L’anime prende in esame solo fino al 7 volume, con un finale poi completamente diverso.

Director: Kunihisa Sugishima

Series Composition: Michiko Yokote

Script: Kiyoko Yoshimura, Miharu Hirami

Character design: Kazunori Iwakura

Music: Michiru Oshima

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Nabari

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2008

Trasmissione in tv: Mtv

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Dynit

Sigle:

Opening

“Crawl” di VELTPUNCH

Ending

1 “Hikari” di ELISA

2: “Aru ga Mama” di Anamu & Maki

TRAMA

Rokujou Miharu è un ragazzo di 14 anni come tanti, che va a scuola e aiuta la nonna nel suo ristorante di okonomiyaki.

La sua tranquilla vita viene disturbata solo dal compagno di scuola Kouichi Aizawa e del professore Durandal Tohbari Kumohira, che insistono spesso perchè lui si iscriva al club scolastico sui ninja. Cosa che Miharu non ha nessuna intenzione di fare.

Ma un giorno viene attaccato da dei veri shinobi, e scopre una incredibile verità.

Nel suo corpo è stata sigillata la “Shinrabansho”, un’arte segreta capace di dare grande conoscenza e potere.

Per questo Miharu è ambito dai vari abitanti di Nabari, il mondo segreto dei ninja, che ha sue precise regole e gerarchie.

Al ragazzo non rimane che capire in fretta chi è davvero suo amico e chi suo nemico, e preparare a difendersi…

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio: Fabrizio Mazzotta

Doppiatore italiano – Personaggio

Maura Cenciarelli – Miharu Rokujo

Emiliano Coltorti – Yoite

Alessandra Chiari – Saraba

Alessandro Quarta – Yukimi

Alessia Amendola – Shinrabansho

Antonella Baldini – Yae Oda

Christian Iansante – Kotaro Fuma

Cristina Piras – Coordinatrice

Cristina Poccardi – Korin Shimizu

Davide Perino – Koichi Aizawa

Davide Quatraro – Tobari (giovane)

Domitilla D’Amico – Amatatsu Kazuho

Eva Padoan – Shijima Kurokano

Fabio Boccanera – Prof. Kannuki

Francesca Manicone – Ichiko

Gabriele Patriarca – Gau Meguro

Giuliano Bonetto – Tobari Kumohira

Jenny De Cesarei – Shigure

Laura Latini – Caterina

Leslie La Penna – Eugene Frosty

Letizia Ciampa – Raimei Shimizu

Lorenza Biella – Naoko la nonna

Luigi Morville – Kato Soro

Mauro Gravina – Nowake Hideo

Michele Kalamera – Hattori Tojuro

Monica Volpe – Juji Minami

Stefano Crescentini – Raiko Shimizu

Stefano Mondini – Masami Yamase

Doppiatore giapponese – Personaggio

Rie Kugimiya – Miharu Rokujou

Mitsuki Saiga – Yoite

Akeno Watanabe – Saraba

Akio Suyama – Hyou

Atsushi Iokamura – Akatsuki Rokujou

Ayumi Fujimura – Raimei Shimizu

Daisuke Namikawa – Durandal Tobari Kumohira

Hisao Egawa – Shiranui

Hitomi Nabatame – Catalina Toudou

Jouji Nakata – Toujuurou Hattori

Katsunosuke Hori – Black Durandal

Kei Shindou – Shijima Kurookano

Kenjiro Tsuda – Kazuhiko Yukimi

Kimiko Koyama – Juuji Minami

Kotono Mitsuishi – Hanabusa Seki

Risa Mizuno – Shigure

Satoshi Hino – Kouichi Aizawa

Shuuhei Sakaguchi – Kagerou

Tetsuya Kakihara – Sourou Katou

Tomoko Kawakami – Subaru Fushita

Yui Kano – Kazuho Amatatsu

Yukari Tamura – Shinrabansho

