SCHEDA

Titolo originale: Nichijou – (日常)

Titolo internazionale: Nichijou – My Ordinary Life

Genere: serie tv – shounen, commedia, comico, slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Aprile a Settembre 2011

Tratto: dal manga “Nichijou” di Keiichi Arawi

Director: Tatsuya Ishihara

Series Composition: Jukki Hanada

Script: Chizuru Segawa, Joe Itou, Jukki Hanada, Katsuhiko Muramoto, Keiichi Arawa, Maiko Nishioka, Taichi Ishidate, Tatsuya Ishihara

Character design: Futoshi Nishiya

Music: Yuuji Nomi

Studios: Kyoto Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: reperibile fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Akuma Subs.

Sigle:

OP1: “Hyadain no Kakakata Kataomoi” di Hyadain

OP2: “Hyadain no Jōjō Yūjō” di Hyadain

ED: “Zzz” di Sayaka Sasaki

TRAMA

Mio, Yukko e Mai, tre ragazze apparentemente normali, affrontano varie vicende quotidiane (da qui il titolo dell’anime, “vita quotidiana”) che però di quotidiano hanno ben poco: tra gatti parlanti, presidi che lottano con cervi e ragazze-robot, vivranno un particolare anno scolastico.

Non mancano anche sketch comici “indipendenti” dalla storia principale, con protagonisti personaggi secondari.

CURIOSITÀ

– Esiste un videogioco di Nichijou (una visual novel) rilasciato solo in Giappone nel 2011.

– Una serie di sketch secondari, Helvetica Standard, porta il nome di un altro manga di Arawi.

DOPPIATORI

Doppiatori Principali:

Mio: Mai Aizawa

Yukko: Mariko Honda

Mai: Misuzu Togashi

Hakase: Hiromi Konno

Nano: Shizuka Furuya

Sakamoto: Minoru Shiraishi

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tatsuya Ishihara presenti sul sito:

