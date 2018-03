A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Saiyuuki Reload Gunlock – ( 最遊記RELOAD GUNLOCK)

Titolo internazionale: Saiyuuki Reload Gunlock – Saiyuki 3

Genere: serie tv – josei, avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Settembre 2004

Tratto: dal manga “Saiyuki” e “Saiyuki Reload” di Kazuya Minekura

Director: Tetsuya Endo

Character design: Noriko Otake

Music: Daisuke Ikeda

Studios: Pierrot

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Don’t look back again” by WAG

Ending

1 “Mitsumeteitai” by flow-war

2 “Shiro no Jumon” by doa

Anime relativi:

Serie tv:

– 1 “Saiyuki” – prequel

– 2 “Saiyuki Reload” – prequel

– 4 “Saiyuki Reload Blast” – prequel

Film:

– “Saiyuki Requiem” edito in Italia

OAV

– “Saiyuki”

– “Gensomaden Saiyuki: Kibo no zaika”

– “Saiyuki Reload Burial” 3 oav

– “Saiyuki Gaiden”

TRAMA

Terza serie tv di “Saiyuki”. Il cartone pesca sia dalla prima serie manga “Saiyuki”, che dalla seconda “Saiyuki Reload”.

La trama riprende esattamente da dove si era interrotta: dopo l’ultimo scontro, il principe Kogaiji è come impazzito, e viene mandato da Gyokumenkoshu (che approfitta del suo stato) contro il gruppo di Sanzo.

Intanto un prete misterioso di nome Hazel, con il suo assistente Gato, è molto interessato proprio al monaco Sanzo: mira ad averlo con lui, e cercherà così di farlo litigare con gli altri tre, per separarli. Per quale motivo? I quattro si lasceranno per sempre?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshihiko Seki – Genjo Sanzo

Sōichiro Hoshi – Son Goku

Akira Ishida – Cho Hakkai

Hiroaki Hirata – Sha Gojyo

Eisuke Kotanizawa – Hakuryuu

Juurouta Kosugi – Dokugakuji

Shinobu Satou – Gyokumen Koushu

Tae Okajima – Hakuryuu

Takeshi Kusao – Kou Gaiji

Tomoko Kawakami – Lirin

Yuko Minaguchi – Yaone

Atsushi Goto – Soryu

Rei Igarashi – Kanzeon Bosatsu

Daisuke Namikawa – Kami-sama

