A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Saiyuki Reload – (最遊記RELOAD)

Titolo internazionale: Saiyuki Reload – Saiyuki 2

Genere: serie tv – josei, avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 2003 a Marzo 2004

Tratto: dal manga “Saiyuki” e “Saiyuki Reload” di Kazuya Minekura

Director: Tetsuya Endo

Character design: Noriko Otake

Music: Daisuke Ikeda

Studios: Pierrot

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Wild Rock” by BUZZLIP

Ending

1: “ID” by flow-war (eps 01-13)

2: “Fukisusabu Kaze no Naka de” by WAG (eps 14-25)

Anime relativi:

– Saiyuki – prequel

– Saiyuki Gunlock – sequel

– Saiyuki Reload Blast – sequel

TRAMA

Seconda serie tv di “Saiyuki”.

La storia vede i quattro viaggiatori – Genjo Sanzo, Son Goku, Cho Hakkai, Sha Gojyo – continuare il loro viaggio verso ovest, per scoprire l’anomalia che ha reso pazzi i demoni.

I primi 16 episodi sono delle storie autoconclusive (di cui solo poche tratte dalla seconda serie manga “Saiyuki Reload”). Il gruppo di Sanzo dovrà vedersela con misteriose uccisioni di donne, poi con delle copie di sé stessi, e anche con un demone che tenta di salvare dei bambini della sua razza dalla rabbia degli umani.

Dal 17 episodio invece si riprendono i volumi conclusivi della prima serie manga (“Saiyuki”), che ci presenta dei nemici mai visti nel cartone: i fratelli Kinkaku e Ginkaku, e poi l’importante Kamisama.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Toshihiko Seki – Genjo Sanzo

Sōichiro Hoshi – Son Goku

Akira Ishida – Cho Hakkai

Hiroaki Hirata – Sha Gojyo

Eisuke Kotanizawa – Hakuryuu

Juurouta Kosugi – Dokugakuji

Shinobu Satou – Gyokumen Koushu

Tae Okajima – Hakuryuu

Takeshi Kusao – Kou Gaiji

Tomoko Kawakami – Lirin

Yuko Minaguchi – Yaone

Atsushi Goto – Soryu

Rei Igarashi – Kanzeon Bosatsu

Daisuke Namikawa – Kami-sama

