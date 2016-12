A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shakugan no Shana – (灼眼のシャナ)

Titolo internazionale: Shana of the Burning Eyes – Shakugan no Shana: Season I

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantasy, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2005 a Marzo 2006

Tratto: dalla serie di light novel “Shakugan no Shana” di Yashichiro Takahashi e Noizi Ito

Regista: Takashi Watanabe

Sceneggiatura: Yasuko Kobayashi

Character design: Mai Otsuka

Musiche: Kô Ôtani

Studio di animazione: J.C.Staff

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

1: “Hishoku no Sora” by Mami Kawada (eps 1-16)

2: “Being” by KOTOKO (eps 17-24)

Ending

1: “Yowake Umare Kuru Shoujo” by Yoko Takahashi (eps 1-14)

2: “Aka no Seijaku” by Yoko Ishida (eps 15-23)

3: “Hishoku no Sora” by Mami Kawada (ep 24)

Anime relativi:

– Shakugan no Shana movie – film d’animazione

– Shakugan no Shana Second – serie tv sequel

– Shakugan no Shana III – serie tv sequel

– Shakugan no Shana S – OAV

– Shakugan no Shana Tokubetsuhen: Koi to Onsen no Kougai Gakushuu! – OAV

– Shakugan no Shana-tan – special

– Shakugan no Shanatan Returns – special

– Itadaki no Hecatetan – special

– Banjō no Carmel-san – special

TRAMA

La terra è minacciata dai “Guze no Tomogara”, esseri maligni che divorano l’esistenza degli esseri umani, uccidendoli. Come se non bastasse, la loro scomparsa improvvisa causa dei danni all’equilibrio del mondo.

Per sconfiggerli esistono i “Flame Haze”, guerrieri incaricati di distruggere i Tomogara e creare i Torch, entità che sostituiscono temporaneamente gli umani divorati dai Tomogara, che poi si spengono cancellando ogni traccia dell’esistenza dell’essere umano in questione, così da non intaccare l’equilibrio mondiale.

Sakai Yuuji è un normale liceale, quando un giorno un misterioso essere gigantesco attacca lui e altri studenti. Viene salvato da una ragazza dai capelli rossi armata di spada, di nome Shana, che gli rivelerà anche un segreto sconvolgente che lo riguarda…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Rie Kugimiya – Shana

Satoshi Hino – Yuuji Sakai

Ayako Kawasumi – Kazumi Yoshida

Hitomi Nabatame – Margery Daw

Kenji Nojima – Keisaku Satō

Masashi Ebara – Alastor

Mitsuo Iwata – Marchosias

Shizuka Itou – Wirhelmina Carmel

Takayuki Kondou – Eita Tanaka

