A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Shaman King – (シャーマンキング)

Titolo internazionale: Shaman King

Genere: serie tv – shounen, avventura, azione, combattimenti, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 64 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Luglio 2001 a Settembre 2002

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga Shaman King di Hiroyuki Takei.

Director: Seiji Mizushima

Series Composition: Katsuhiko Koide

Character design: Akio Takami

Music: Toshiyuki Omori

Studios: Xebec

Titolo in Italia: Shaman King

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Trasmissione in tv: Italia Uno

Censura nella trasmissione televisiva: sì, parecchia. Anche perchè in Italia non è arrivata l’edizione originale giapponese, ma la serie è stata tradotta dalla versione americana della 4Kids Entertainment, che ha modificato gli episodi con numerosi tagli e censure nelle scene, nei dialoghi e nella colonna sonora.

Edizione italiana: mai uscito da noi in Dvd

Sigle:

Opening giapponese

1: “Over Soul” di Megumi Hayashibara (eps 1-34)

2: “Northern Lights” di Megumi Hayashibara (eps 35-64)

Ending giapponese

1: “trust you” di Megumi Hayashibara (eps 1-34)

2: “Omokage” di Megumi Hayashibara (eps 35-64)

3: “Tamashii Kasanete” di Yuuko Satou (ep 64)

Sigla italiana

“Shaman King” di Marco Masini

Anime relativi:

– “Shaman King Specials” – 3 oav

TRAMA

Yoh Asakura è uno sciamano, erede di una famiglia che da secoli comanda gli spiriti. Fin da piccolo è abituato a vedere i fantasmi e parlarci, ma nonostante tutto vorrebbe trascorrere una vita tranquilla e normale.

Ma le cose cambiano quando viene costretto a partecipare allo “Shaman Fight” un torneo in cui i sciamani combattono con i loro spiriti, per aggiudicarsi il titolo di Shaman King.

Yoh assieme al suo spirito Amidamaru, dovrà vedersela con grandi avversari, tra cui il malvagio Hao.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direttore del Doppiaggio: Guido Rutta

Doppiatore italiano – Personaggio

Simone D’Andrea – Yoh Asakura

Massimo Di Benedetto – Hao Asakura

Alessandra Karpoff – Jun Tao

Cesare Rasini – Bason

Claudio Moneta – Amidamaru

Davide Garbolino – Lyserg Diethel

Elisabetta Spinelli – Jun Tao

Guido Rutta – Bason

Luca Bottale – Horohoro Racer

Patrizia Scianca – Manta Oyamada

Patrizio Prata – Len Tao

Serena Clerici – Tamao Tamura

Alessandra Karpoff – Silver Tail

Antonio Paiola – Gus

Caterina Rochira – Maestra Kino Asakura

Cinzia Massironi – Tilda

Claudio Beccari – Marco

Claudio Ridolfo – Apache

Dania Cericola – Sally

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Shaman King” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

Altre opere di Seiji Mizushima presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!