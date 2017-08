A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Jin ling shi san chai – (金陵十三钗)

Titolo internazionale: The Flowers of War

Genere: : film – drammatico, storico, sentimentale, biografico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Cina

Durata: 145 minuti

Anno di uscita: 2011

Tratto: dal romanzo “Le 13 donne di Nanchino” di Geling Yan

Director: Zhang Yimou

Production: Beijing New Picture Film Co.

Titolo in Italia: I fiori della guerra

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Trasmissione in tv: trasmesso su Rai 3, e successivamente su Rai Storia e Rai Movie

Censura nell’edizione televisiva: no

Edizione italiana: distribuito in Dvd r Bluray da Sound Mirror

TRAMA

Nanchino 1937, nel mezzo del conflitto fra Giappone e Cina, il becchino inglese John Miller si finge un prete per difendere e salvare un manipolo di giovane ragazze, fra cui molte giovanissime studentesse, che sarebbero costrette se no a diventare delle Confort Women e torturate come schiave sessuali per l’esercito del Sol Levante.

John, inizialmente rimasto solo per la sicurezza personale e per il guadagno del lavoro, deciderà di fare tutto il possibile per aiutarle. E quando il colonnello Hasegawa emetterà l’ordine di convocare le ragazze nella chiesa per farle cantare nella capitale, per le ragazze e il prete sarà chiaro che è un viaggio senza ritorno!

In una situazione disperata John farà di tutto per salvarle, imparando molto sulla vita e sulla crudeltà della guerra, e dell’importanza delle proprie scelte per salvare delle vite innocenti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– il Massacro di Nachino e le vicende delle confort Women sono state una delle pagine più tristi della seconda guerra mondiale, i cui effetti si sono a lungo ripercosse sulla popolazione cinese, e per anni diverse vicende relative alla cosa sono state negate dal paese nipponico, e solo recentemente il Governo giapponese ha confessato e si è scusato per quei tragici eventi.

CAST E DOPPIATORI

Attori

Christian Bale: John Miller

Ni Ni – Yu Mo

Zhang Xinyi – Shu

Tong Dawei – Maggiore Li

Atsuro Watabe – Colonnello Hasegawa

Cao Kefan – Mr. Meng

Huang Tianyuan – George Chen

Zhang Doudou – Ling

Sun Jia – Hua

Shigeo Kobayashi – Tenente Kato

Han Xiting – Yi

Yuan Yangchunzi – Mosquito

Bai Xue – Lan

Li Yuemin – Dou

Takashi Yamanaka – Tenente Asakura

Paul Schneider – Terry

Doppiatori Italiani

Loris Loddi – John Miller

Rossella Celindano – Yu Mo

Veronica Puccio – Shu

Andrea Lavagnino – Colonnello Hasegawa

Paolo Marchese – Mr. Meng

Manuel Meli – George Chen

Cinzia Villari – Ling

Jun Ichikawa – Hua

COMMENTI

