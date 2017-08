A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Ip Man 2 – (葉問2:宗師傳奇)

Titolo internazionale: Ip Man 2 , Yip Man 2: Legend of the Grandmaster

Genere: film – Arti Marziali, storico, sentimentale, biografico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Cina

Durata: 105 minuti

Anno di uscita: 2010

Tratto: film biografico basato sulla vita del maestro di wing chun Yip Man

Director: Wilson Yip

Production: Mandarin Films Distribution Co., Time Antaeus Media Group

Titolo in Italia: Ip Man 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Trasmissione in tv: replicato in tv varie volte su Rai 4 e Tv8.

Censura nell’edizione televisiva: no

Edizione italiana: distribuito in dvd da Cecchi Gori Video

Opere relative:

– Ip Man – film, prequel

TRAMA

Per Ip Man e la sua famiglia il trasloco dalla piccola Foshan alla frenetica Hong Kong anni ’50, non è senza difficoltà: infatti il sogno di Ip Man e quella di aprire una scuola di Wing Chun dove insegnare alle nuove generazione la bellezza delle arti marziali.

Tuttavia il sogno è decisamente in salita, infatti dopo i continui sabotaggi da parte degli studenti delle altre scuole, scopre che per poter

aprire una scuola dovrà sfidare e battere i vari maestri anziani della città, fra cui il Sommo maestro Hung.

Il nostro eroe, non senza difficoltà, riesce nell’impresa; ma alla richiesta che dovrà pagare una “protezione” con parte dei guadagni rifiuta di farlo!

In quegli anni la Cina è sotto l’occupazione post bellica dell’inghilterra e ciò che dovrebbe essere un’occasione di scambio purtroppo si rivela solo un modo per favorire i criminali e la corruzione, e la proliferazione di gente senza rispetto. per il Kung Fu e la giustizia, come il pugile britannico Taylor “The Twister” Milos.

Ip Man per difendere l’onore del Wing Chun e vendicare la morte di una persona da lui stimata, provocata dal pugile sfiderà Twister, ma riuscirà il suo Wing Chun a battersi contro un’avversario cosi brutale? o anche lui perderà la vita?

CURIOSITA’

– In Cina il film sarebbe dovuto chiamarsi Ip Man 2: Legend of a Grandmaster ma la produzione ha deciso di cambiarlo dopo la scoperta di un altro film su Ip Man diretto da Wong Kar-wai per un altra casa (The Grandmaster del 2013)

– Il Discorso di Ip Man al termine dello scontro con Twister ricorda molto la celebre scena del discorso di Rocky Balboa dopo lo scontro con Ivan drago in Rocky IV.

CAST E DOPPIATORI

Attore — Personaggio

Donnie Yen – Ip Man

Lynn Hung – Zhang Yong Cheng

Simon Yam – Zhou Qing Quan

Sammo Hung – Maestro Hung Quan

Huang Xiaoming – Wong Leung

Fan Siu-wong – Jin Shan Zhao

Kent Cheng – Fatso

Darren Shahlavi – Taylor “Twister” Milos

Calvin Cheng Ka-Sing – Chow Kong-Yiu

Jiang Dai-Yan – Bruce Lee

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri – Ip Man

Laura Lenghi – Zhang Yong Cheng

Vittorio Di Prima – Maestro Hung Quan

Francesco De Francesco – Jin Shan Zhao

Elio Zamuto – Fatso

Roberto Draghetti – Taylor “Twister” Milos

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Ip Man” presente sul sito:

Ip Man film

