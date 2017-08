A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Ip Man 3 – (葉問3)

Titolo internazionale: Ip Man 3

Genere: film – Arti Marziali, storico, sentimentale, biografico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Cina

Durata: 105 minuti

Anno di uscita: 2015

Tratto: film biografico basato sulla vita del maestro di wing chun Yip Man

Director: Wilson Yip

Production: Mandarin Films Distribution Co., Time Antaeus Media Group

Titolo in Italia: Ip Man 3

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione in tv: replicato in tv varie volte su Cielo e Tv8.

Censura nell’edizione televisiva: no

Edizione italiana: distribuito in dvd da Cecchi Gori Video

Trailer originale



Opere relative:

– Ip Man – film, prequel

– Ip Man 2 – film, prequel

TRAMA

Dopo tante difficoltà finalmente per Ip Man la vita sembra andare per il verso giusto, fra le lezioni alla sua scuola e l’amore della sua famiglia.

Tuttavia nella Hong Kong dei furoreggianti anni 60′, non mancano la gente senza scrupoli; come l’enorme Frank; Malavitoso americano che ha deciso di appropriarsi del terreno delle scuole con la forza; in quella scuola scuola però studia anche il figlio di Ip Man che ovviamente non può lasciar correre dei soprusi fatti agli innocenti!

Per farlo Incontrerà non solo Frank e i suoi uomini ma anche il giovane Cheung Wing-sing, esperto nel Wing Chun e che ha come obiettivo quello di diventare il migliore fondando una scuola, e migliorare la vita sua e di suo figlio: ma per essere riconosciuti come tale deve sconfiggere appunto Ip Man, che seppur in ansia per le difficili condizioni di salute della moglie si ritroverà costretto a affrontare forse l’avversario più forte da lui affrontato: chi sarà il vincitore di questa sfida a colpi di Wing Chun?

CURIOSITA’

– Il film ha vinto il premio come miglior montaggio agli Hong Kong Film Award e vinto i premi come migliore coreografia d’azione, migliore regia e miglior film del 2016 allo Shanghai International Film Festival.

CAST E DOPPIATORI

Attore — Personaggio

Donnie Yen – Ip Man

Lynn Hung – Cheung Wing-sing

Jin Zhang – Cheung Tin-chi

Mike Tyson – Frank

Patrick Tam – Ma King-Sang

Karena Ng – Miss Wong

Kai Chung-Cheung – Chui Lek

Wang Guo – Mr. Huang

Kent Cheng – Fatso

Ka-Yan Leung – Master Tin

Kwok-Kwan Chan – Bruce Lee

Sung Man Ban – David

Xiao Long Li – Ah Ching

Tats Lau – Preside

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri – Ip Man

Laura Lenghi – Signora Ip

Manfredi Aliquò – Mr. Huang

