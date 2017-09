A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Cha no Hon – (茶の本)

Traduzione Letterale: il Libro del Tè

Titolo Internazionale: The Book of Tea

Autore: Okakura Kakuzo

Genere: Saggio – Storico – filosofia

Anno di pubblicazione: 1906

Paese: Giappone

Pagine: 112

Titolo in Italia: Lo Zen e la cerimonia del tè

Anno di pubblicazione e Casa Editrice in Italia: prima edizione 1978 Sugarco Edizioni,con Traduzione di Piero Verni e ristampato da Feltrinelli nel 1997

Traduzione: Laura Gentili (sull’edizione tradotta da Everett F. Bleiler)

Pagine: 112

Prezzo di copertina: € 7.50

TRAMA

La Cerimonia del tè è da secoli uno dei rituali più profondi per i giapponesi, tanto negli anni da creare una sua “religione” chiamata Tèismo.

In questo Saggio; Oakzura affronta la storia del Tè, e dei suoi legami con lo Zen Cinese e orientale, e diversi filosofi che hanno scritto a riguardo; approfondendo gli ambienti adatti per la cerimonia giapponese, confrontando l’uso della bevanda in oriente e Occidente e analizzando le fondamenta della civiltà giapponese.

– Il libro fu scritto in lingua inglese dall’autore e poi pubblicato anche in Giapponese

