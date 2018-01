A cura di Hiei

SCHEDA

Titolo originale: Bakuon Rettou – (爆音列島)

Titolo internazionale: Detonation Islands – Sonic Boom Islands

Autore: Tsutomu Takahashi

Genere: Seinen – drammatico, psicologico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 18 (concluso)

Titolo in Italia: Detonation Islands

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: GP Publishing fino al vol 16, Planet Manga per i volumi 17 e 18

Volumi: 18 (concluso)

TRAMA

Takashi Kase è un ragazzo di 15 anni che si è trasferito, costretto dalla madre, in un nuovo quartiere della periferia di Tokyo per via delle cattive compagnie che frequentata in precedenza. Nella nuova scuola fa la conoscenza di alcuni compagni che lo portano ad un raduno di una banda di motociclisti, gli Zeros.

Takashi, che è alla ricerca di qualcosa che gli dia uno scopo e che lo renda vivo, resterà meravigliato da questo mondo ed entrerà a far parte degli Zeros.

Il manga, se dapprima sembrava aver una parvenza di autobiograficità, nella postfazione toglie ogni dubbio a riguardo. Ogni cosa accaduta nel manga è realmente successa, anche la più assurda. Tsutomo Takahashi infatti è stato realmente un membro di una bosozoku, le famigerate bande di teppisti motorizzati, durante i primi anni ’80.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tsutomu Takahashi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!