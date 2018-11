manga – SAY “I LOVE YOU” (Suki tte Ii na yo) – di Kanae Hazuki

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Suki tte Ii na yo – (好きっていいなよ。)

Titolo internazionale: Say I Love You

Autrice: Kanae Hazuki

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – 2017

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Dessert

Volumi: 18 (concluso)

Titolo in Italia: Say “I Love You”

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – in corso

Casa Editrice italiana: i volumi da 1 a 12 sono stati pubblicati dalla GP, dal 13 in poi dalla Goen

Edizione con sovracopertina, a 4,50 euro al numero

Volumi: 15 (in corso)

TRAMA

Mei Tachibana è una studentessa di 16 anni che non vuole fare amicizia con nessuno; quando di lei si interessa un compagno, molto popolare, Yamato Kurosawa. L’incontro tra i due avviene all’interno dell’istituto, quando si scontreranno, infatti Mai crederà che Yamato stia cercando di sollevarle la gonna, anche se in realtà è l’amico di quest’ultimo ad averne le intenzioni, che dire… il rapporto tra i due non inizia nel migliore dei modi.

Il tutto cambia quando un giorno Mei viene inseguita da uno “stalker”, e cercherà di nascondersi in un konbini, lì incontrerà Yamato che la aiuterà a sbarazzarsi del farabutto.

Da qui inizia il corteggiamento di Yamato; ma tra i due non sarà tutto rosa e fiori, Mei continuerà ad essere insicura e avrà costantemente paura di essere presa in giro dal ragazzo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Say, “I Love You” – serie tv

– Say, “I Love You” – OVA

Live action

– Say, “I Love You” Film

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.