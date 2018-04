A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: My Only Love Song – (마이 온리 러브송)

Titolo internazionale: My Only Love Song

Genere: telefilm (k-drama) – commedia romantica, fantasy, avventura, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 20 (completa)

Anno di uscita: 2017

Tratto: storia originale

Director: Doo-sik Min

Series composition: Soo-Jin Kim

Production: Naver TV Cast

Titolo in Italia: My Only Love Song

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

TRAMA

Soo-jung è un’attrice popolare della Corea che, durante le riprese di un nuovo film storico, le cose non vanno a suo piacere. Così, dopo varie circostanze, scappa con un vecchio furgone.

Questi la porterà in un lungo viaggio nel tempo, dove incontrerà personaggi interpretati nel film che stava riprendendo prima di scappare.

CAST

Lee Jong-hyun: On Dal

Gong Seung-yeon: Song Soo-jung

Lee Jae-jin: Byun Sam-yong

Kim Yeon-seo: Principessa Pyeong-gang

Ahn Bo-hyun: Moo-myung

Park Joo-hyung: Go Il-yong

Lee Cheol-min: Regista / Magistrato

Lee Yong-jik: King Pyungwon

Kim Jung-pal: Funzionario del governo

Kim Chae-eun: Mi-jin / Hwa-hong

Choi Jong-hoon: Bong Soo-hyuk

RECENSIONI

