manga – FILM GIRL – di Shigeyoshi Takagi

SCHEDA

Titolo originale: Film Girl – (フィルムガール)

Titolo internazionale: Film Girl

Autrice: Shigeyoshi Takagi

Genere: commedia, sentimentale, mondo dello spettacolo

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa DX

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Film Girl

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 4,40 €

Traduzione:

TRAMA

Mei Nakamura è una ragazza tranquilla, e che fa di tutto per non risaltare troppo. Un giorno, mentre si trova in una caffetteria con le amiche, viene avvicinata da Shiro, un famoso modello, che le confessa di essere un suo ammiratore e che la cercava da tempo!

Infatti Mei aveva lavorato per un po’ da modella da bambina, ma dopo una forte delusione aveva lasciato tutto per vivere una vita più normale. Ma Shiro la trascinerà di nuovo nel mondo dello spettacolo.

