Titolo originale: Akiba’s Trip: The Animation

Genere: serie tv – azione, comico, ecchi, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2017 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X, BS Fuji, Tokyo MX

Tratto: dal videogames “Akiba’s Trip”.

Director: Hiroshi Ikehata

Series Composition: Kazuho Hyodo

Character design: Hajime Mitsuda

Music: Endo

Studios: Gonzo

In Italia: inedito

Streaming: in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID, ecco il link visione.

Distributore italiano: Dynit

Traduzione: Valentina Vignola

Editing: Marco Cifarelli

Sigle:

Opening

“Ikken Rakuchaku Go Yōjin” di Earphones

TRAMA

Tamotsu è un ragazzo appassionato di modellini e di serie tv, e con la sorellina Niwaka sta girando per il quartiere di Akihabara: settore di Tokyo dove c’è la più alta grande concentrazione di negozi che vendono tutti i tipi di apparecchi elettronici, dvd, bluray e gadget.

Mentre sono in giro a fare acquisti, assistono ad una scena incredibile: una misteriosa ragazza dai capelli metà rossi e metà bianchi, lotta contro delle altre ragazze, e le sconfigge solo quando… le denuda!

I due fratelli pensano si tratti di uno spettacolo di strada, ma si tratta invece di una lotta tremendamente seria: Akihabara è stata invasa da vampiri che attaccano le persone e le “buggano”, trasformandoli in zombie, che possono essere solo sconfitti dall’esposizione del corpo alla luce e all’aria!

Tamotsu si ritroverà presto coinvolto nella battaglia in prima persona…

DOPPIATORI

Doppiaore – Personaggio

Haruki Ishiya – Tamotsu Denkigai

Rie Takahashi – Matome Manseika

Jouji Nakata – Kage-san

Marika Kōno – Niwaka Denkigai

Misaki Kuno – Tasujin Ratu

Yuki Nagaku – Arisa Ahokainen

COMMENTI

