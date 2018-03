A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: B: The Beginning

Titolo internazionale: B: The Beginning – Perfect Bones – The Perfect World

Genere: Ona (serie tv animata creata per lo streaming su web tv) – fantascienza, fantasy, mistero

Rating: adatto ad un pubblico adulto (e non facilmente impressionabile)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Marzo 2018

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Kazuto Nakazawa, Yoshiki Yamakawa

Original creator: Kazuto Nakazawa

Script: Katsuya Ishida

Character design: Kazuto Nakazawa

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: B: The Beginning

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2018

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non è disponibile una versione in home video

Sigle:

Opening

“Split B” by Yoshihiro Ike

Ending

“The Perfect World” by Jean Ken Johnny, Marty Friedman, KenKen & Koji Fujimoto

Trailer



TRAMA

“Se non c’è pentimento nel tuo cuore, espia i tuoi peccati con la morte”

Siamo in futuro prossimo in Italia, nella Repubblica di Cremona, dove convivono in armonia sia sistemi tecnologici all’avanguardia, che oggetti di uso comune arcaici.

Da tempo qua agisce di notte un misterioso assassino, chiamato “Killer B”, che uccide però solo criminali, e lascia nel luogo del misfatto un graffito con incisa una sola “B”. La RIS (unità di polizia, sta per Reparto Investigazioni Scientifiche) gli dà la caccia, ma non riesce a trovare nessun indizio utile che porti a capire chi sia, o dove si nasconda.

Le cose cambiano quando arriva in città Keith Kazama Flick, un geniale detective che si era ritirato dalle scene dopo un drammatico evento personale, ma che ora ha deciso di tornare in azione.

Ma, proprio dopo il suo arrivo, i misfatti aumentano, e a Cremona inizia una lotta tra due fazioni criminali: da una parte “Killer B”, e dall’altra una misteriosa organizzazione, che sembra mirare anche alla destabilizzazione del governo.

Un caso decisamente difficile da districare, anche perchè ci sono di mezzo forze non umane…

DOPPIATORI

Studio di doppiaggio: Studio Asci

Direttore del doppiaggio: Lorenzo Accolla

Dialoghi italiani: Gianluca Cortesi

Sottotitoli: Stefania Morale

Doppiatore italiano – Personaggio

Massimo Triggiani – Keith Kazama Flick

Alessandra Bellini – Lily Hoshina

Alessio Nissolino – Koku

Antonino Saccone – Mario

Benedetta Degli Innocenti – Kaela Yoshinaga

Danny Francucci – Brandon

Dario Oppido – Eric Toga

Gianluca Cortesi – Laica

Ismaele Ariano – Minatsuki

Luca Ciarciaglini – Jean Heni Richard

Simona Chirizzi – Yuna

Stefano Oppedisano – Boris Meyer

Valentina Stredini – Izanami

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kazuto Nakazawa presenti sul sito:

Kigeki corto, anime

Parasite Doll oav, anime

Altre opere di Yoshiki Yamakawa presenti sul sito:

RECENSIONI

