SCHEDA

Titolo originale: Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Love! Love! Love! – (美男高校地球防衛部LOVE! LOVE! LOVE!)

Titolo internazionale: Cute High Earth Defense Club Love! Love! Love!

Genere: OAV – commedia, magia, comico.

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 56 minuti (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 26 Agosto 2017

Tratto: dall’anime “Binan koukou chikyuu boueibu love!” e “Binan koukou chikyuu boueibu love! love!”

È praticamente la conclusione della serie.

Director: Shinji Takamatsu

Script: Michiko Yokote

Character design: Yumiko Hara

Studios: Studio Comet

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Cute High Earth Defense Club LOVE! LOVE! LOVE!

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening: “Eien Mirai☆LOVE YOU ALL☆” by Chikyuu Bouei-bu

Ending: “Kokoro to Kokoro de” by Chikyuu Bouei-bu

Anime relativi:

– “Binan koukou chikyuu boueibu love!” serie tv, prequel

– “Binan koukou chikyuu boueibu love! love!” serie tv, prequel

TRAMA

La primavera si avvicina e, con essa, anche il momento della cerimonia del diploma al Liceo Binan.

Essendo al terzo anno, per En, Atsushi, Kinshiro ed Ibushi è giunto il momento di diplomarsi, mentre Io, Ryu, Akoya ed i gemelli Beppu discutono su chi dovrà fare il discorso alla cerimonia; l’unico che non si fa contagiare dall’atmosfera dell’evento è Yumoto, che non è affatto felice all’idea di separarsi dai suoi amici.

Tuttavia, proprio quel giorno, un nuovo mostro fa la sua comparsa, ed i Battle Lovers con i loro alleati dovranno proteggere tutti in nome dell’amore, ancora una volta!

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Yumoto Hakone: Kazutomi Yamamoto

En Yufuin: Yuuichirou Umehara

Atsushi Kinugawa: Koutarou Nishiyama

Io Naruko: Yuusuke Shirai

Ryu Zao: Toshiki Masuda

Vombato: Mugihito

Kinshiro Kusatsu: Hiroshi Kamiya

Ibushi Arima: Jun Fukuyama

Akoya Gero: Takuma Terashima

Gora Hakone: Tomokazu Sugita

Akihiko Beppu: Keisuke Koumoto

Haruhiko Beppu: Yoshiki Murakami

Dadacha: Hiroki Yasumoto

