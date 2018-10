A cura di Marichan

Titolo originale: Double Decker! Doug & Kirill – (DOUBLE DECKER! ダグ&キリル)

Titolo internazionale: Double Decker! Doug & Kirill

Genere: serie tv – avventura, azione, mistero, soprannaturale, supereroi, poliziesco

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 1 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Settembre 2018 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX (in onda ogni domenica sera alle 22.30)

Tratto: storia inedita. La serie tv è però ambientata nello stesso universo di “Tiger e Bunny”

Director: Joji Furuta

Series Director: Ryo Ando

Series Composition: Tomohiro Suzuki

Character design: Tokuhiro Itagaki

Music: Yuki Hayashi

Studios: Sunrise

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Double Decker! Doug & Kirill

Distributore: Crunchyroll.it

Sigle:

Opening Theme:

“Stereo to Monologue” by KiRiSaMe Undertaker

Ending Theme:

“Buntline Special” by Vickeblanka

Trailer



TRAMA

Lisvalletta è una grande città/stato, molto tecnologica, dove però ultimamente c’è stata una ascesa del crimine. E’ entrata illegalmente una droga (o “farmaco”) molto potente, di nome Anthem, che potenzia la forza di chi l’assume, ma ha la controindicazione di tramutarlo anche in una bestia che poi impazzisce. La polizia cerca in ogni modo di intervenire, ma è molto difficile affrontare il nuovo crimine con le armi convenzionali.

Arriva così in città anche un’unità speciale militare, la “SEVEN-O”, che ha il compito di aiutare la polizia e di stroncare per sempre il traffico di droga. Gli agenti dell’agenzia lavorano a coppie, soprannominate “double decker”.

Kirill Vrubel è un agente cadetto normale, che per caso finisce per collaborare con l’agente veterano Doug Billingham, e fare poi coppia con lui per la Seven-O.

Ma Kirill intuisce anche un’altra cosa… per combattere Anthem ci vorrebbe qualcosa di più… ci vorrebbe un vero supereroe!

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kōhei Amasaki – Kirill Vrubel

Satoshi Mikami – Douglas “Doug” Bilingam

Atsumi Tanezaki – Yuri Fujishiro

Aya Endo – Sophie

Chika Anzai – Katherine “K” Rochefort

Rikiya Koyama – Travis Murphy

Saori Hayami – Deana del Rio

Takuma Nagatsuka – Apple

Yō Taichi – Maxine “Max” Silverstone

OPERE RELATIVE

Manga

– Tiger e Bunny

– Tiger e Bunny Anthology

– Double Decker! Doug & Kirill

Anime

– Tiger e Bunny serie tv

– Tiger & Bunny Movie 1: The Beginning – film d’animazione

– Tiger & Bunny Movie 2: The Rising – film d’animazione

