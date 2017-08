A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Fukumenkei Noise – (覆面系ノイズ)

Titolo internazionale: Anonymous Noise

Genere: serie tv – shoujo, musica, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Giugno 2017

Tratto: dal manga “Fukumenkei Noise” di Ryoko Fukuyama

Director: Hideya Takahashi

Series Composition: Deko Akao

Character design: Mariko Ito

Music: Sadesper Record

Studios: Brain’s Base

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Yamato Animation, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Anonymous Noise

Distributore: Yamato Video

“Highschool” by in NO hurry to shout;

“Allegro” by in NO hurry to shout;

Nino è una ragazza che non ascolta mai gli altri e ama cantare, anche per mantenere una promessa fatta da bambina a due amici; Momo e Yuzu, i quali entrambi se ne erano andati gettando Nino nella tristezza, ma con la promessa che la avrebbero ritrovata attraverso la sua voce.

Sei anni dopo, il destino ha finalmente messo Nino, Momo e Yuzu nella stessa scuola superiore. Tuttavia, il passare del tempo ha cambiato molte cose nella loro vita, e sentimenti rendendo lo stesso Momo irriconoscibile alla ragazza.

Per cercare di entrare in contatto con lui, Nino parteciperà ad un audizione e, convinta da Yuzu, entrerà nella famosa band degli Ino no Hurry; ma basterà questo a raggiungere Momo, ora più che mai che sembra lontano?

Daiki Yamashita – Kanade “Yuzu” Yuzuriha

Kouki Uchiyama – Momo Sakaki

Saori Hayami – Nino Arisugawa

Ayahi Takagaki – Miou Suguri

Daisuke Ono – Yoshito “Haruyoshi” Haruno

Jun Fukuyama – Ayumi “Kuro” Kurose

