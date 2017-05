A cura di Han

Titolo originale: Ikoku Meiro no Croisée

Traduzione letterale: Il crocevia di un labirinto straniero

Titolo internazionale: Croisée in a Foreign Labyrinth – The Animation

Genere: serie tv – shounen – storico, slice of life, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 + 1 special (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2011

Tratto: dal manga “Storia di un Viaggio a Parigi” di Hinata Takeda

Regista: Kenji Yasuda

Sceneggiatura: Junichi Sato

Character design: Hideki Inoue

Musiche: ko-ko-ya

Studio di animazione: Satelight

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo Dai No Ji Fansub.

Sigle:

opening

“Sekai wa Odoru yo, Kimi to” di Youmou to Ohana

ending

1: “Koko kara Hajimaru Monogatari” di Nao Tōyama

2: “Tooku Kimi e” di Megumi Nakajima

3: “Tomorrow’s Smile” di A.m.u.

TRAMA

Parigi, seconda metà del XIX secolo. Un vecchio viaggiatore di nome Oscar fa ritorno nella bottega gestita dal nipote Claude, portando con sé una ragazzina giapponese di nome Yune. Oscar vorrebbe che Yune lavorasse con Claude, ma subito tra i due le cose non andranno molto bene, soprattutto per via delle differenze culturali.

Ma pian piano i due cominceranno ad affezionarsi l’un all’altro, anche grazie all’intervento dei clienti abituali della bottega. Non sarà però facile, per Yune, abituarsi ad una città tanto diversa dal suo luogo di nascita.

DOPPIATORI

Nao Tōyama – Yune

Takashi Kondo – Claude

Aoi Yūki – Alice

Hideyuki Tanaka – Oscar

Sayuri Yahagi – Camille

Takahiro Fujimoto – Alain

Tomohisa Asou – Edgar

