Titolo originale: Inazuma Irebun outa code – (イナズマイレブン アウターコード )

Traduzione letterale: “Gli undici del fulmine: altro codice”

Titolo internazionale: Inazuma Eleven: Outer Code

Genere: ona – shounen, fantascienza, sportivo (calcio)

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 6 (concluso)

Durata episodio: 5 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: dal videogioco per nintendo DS “Inazuma eleven”, e prequel della serie “Inazuma Eleven Ares no Tenbin”.

Director: Katsuhito Akiyama

Studios: Level-5, OLM

In Italia: inedito

TRAMA

Dopo la finale del Football frontier, e la strabiliante vittoria della Raimon, non sono poche le squadre che amando il calcio sono determinate a vincere il trofeo.

Allo stesso modo per i protagonisti (e non solo), è strano tornare alla vita di tutti i giorni: fra vecchie e nuove conoscenze una nuova serie per comprendere il mondo di Inazuma Eleven Ares!

NOTE E CURIOSITA’

– L’anime è stato distribuito online con i live di “inazuma Walker” sulle piattaforme ufficiali YouTube e Niconico. e mostra cosa fanno alcuni personaggi della prima serie di Inazuma Eleven nella serie Ares no Tenbin

– L’episodio 6 è il prequel dell’OAV inazuma eleven Reloaded: e cronologicamente si pone prima dell’episodio 1 della serie ONA

– L’anime è ambientato in un universo alternativo di inazuma eleven e nello stesso universo di Inazuma eleven Ares.

OPERE RELATIVE

Manga

– Inazuma Eleven

– Inazuma Eleven Reloaded

– Inazuma Eleven Go

Serie tv

1– Inazuma Eleven! (2009)

2– Inazuma Eleven !! La squadra delle meraviglie (2008)

3– Inazuma Eleven Le nuove sfide (2010)

4- Inazuma Eleven Go (2011)

5– Inazuma Eleven Go 2: Chrono Stone (2012)

6– Inazuma Eleven Go Galaxy (2013)

7– Inazuma Eleven Ares (2018)

ONA

– Inazuma Eleven Reloaded (spin off 2017)

Film d’animazione

– Inazuma Eleven – Il Film – L’attacco della squadra più forte- Gli Ogre (2010)

– Gekijoban Inazuma Eleven GO – Kyukyoku no kizuna Gryphon (2011)

– Gekijoban Inazuma Eleven GO vs Danball senki W (2012)

– Inazuma Eleven – Cho jigen dream match (2014)

Videogames

– Inazuma Eleven

– Inazuma Eleven 2 – Tempesta di fuoco e Bufera di neve

– Inazuma Eleven 3 – Lampo Folgorante e Fuoco Esplosivo – Ogre all’attacco!

– Inazuma Eleven GO – Luce e Ombra

– Inazuma Eleven GO Chrono Stones – Tuono e Fiamma

– Inazuma Eleven GO Strikers – Big Bang e Supernova

– Inazuma Eleven Ares

– Inazuma Eleven Strikers

– Inazuma Eleven Strikers Xtrem

RECENSIONI

