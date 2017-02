A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Sasurai no Taiyou – (さすらいの太陽)

Traduzione letterale: Sole Vagabondo

Titolo internazionale: Wandering Sun – Nozomi In The Sun – Nathalie et ses Amis (Francia)

Genere: serie tv – shoujo, drammatico, musica, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1971

Tratto: dal manga “Sasurai no Taiyou” di Keisuke Fujikawa e Mayumi Suzuki

Director: Katsumi Hando

Series Composition: Keisuke Fujikawa, Hiroyuki Hoshiyama, Shunichi Yukimuro

Series Director: Chikao Katsui

Character design: Shinya Takahashi

Music: Hideki Fuyuki

Studios: Mushi Productions

Titolo in Italia: La serie ha avuto tre titoli diversi “Jane e Micci” (anni ’80), “Che Segreto!” (2004), e infine “Sasurai” (2005).

Edizioni italiane: l’anime ha avuto edizioni diverse

– Arrivato per la prima volta in Italia negli anni ’80, su reti locali. Le protagoniste diventano “Jane” e “Micci”, ma il resto dei nomi rimane in giapponese. Anche le canzoni cantate all’interno del cartone sono lasciate in originale.

– Negli anni ’90 viene comprata da Mediaset, che lo fa ridoppiare. Le due protagoniste diventano “Nicoletta” e “Michela” e i nomi italianizzati, ma curiosamente i cognomi sono lasciati in giapponese. Le canzoni interne del cartone vengono tradotte in italiano. La serie va in onda nel 2004 su Italian Teen Television

– L’anno successivo la serie va in onda su Junior Tv, nella versione di Mediaset, con il titolo “Sasurai”.

Edizione italiana: mai uscito da noi in dvd

Sigle:

opening

“Sasurai no Taiyou di Vocal Shop, Three Graces

ending

“Kokoro no Uta” di Mitsuko Horie e Junko Fujiyama

sigla italiana

“Jane e Micci” di Nico Fidenco (usata anche da Mediaset)

TRAMA

(Per la trama, ho preferito usare i nomi giapponesi. Tra parentesi quelli italiani delle due versioni)

Nozomi (Jane/Nicoletta) e Miki (Micci/Michela) sono nate lo stesso giorno e frequentano la medesima scuola, ma non sono amiche e niente altro sembra avvicinarle. Nozomi infatti proviene da una famiglia povera e numerosa, vive nei bassifondi della città, lottando ogni giorno per sopravvivere. Miki è invece figlia di genitori ricchi, molto viziata, e vive in una villa bellissima senza preoccupazioni.

Entrambe hanno però la passione per il canto, e vogliono avere successo come cantanti. Ma mentre Miki ha la strada spianata grazie ai soldi del padre, Nozomi deve cominciare da zero, faticando molto anche solo per trovare un maestro di canto. Inoltre Miki prende subito la compagna di classe in odio, e cercherà in tutti i modi di intralciarle la carriera.

Andando avanti con la storia, le due scopriranno poi di essere anche accomunate da un terribile segreto, da un evento drammatico capitato proprio il giorno della loro nascita…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– “Sasurai no Taiyou” è ritenuto il primo anime a tema musicale della storia, che ha per punto centrale della trama una persona che vuole diventare cantante (addirittura un sito inglese parla di Nozomi e Micci come prime “idol” dell’animazione)

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Junko Fujiyama – Nozomi

Michiko Hirai – Miki

Kousei Tomita – Kumagoro

Makio Inoue – Fani

Masaaki Yajima – Narratore

Ryoko Kinomiya – Michiko Nohara

Doppiaggio italiano

CRC (1 edizione)

Beatrice Margiotti – Jane

Gabriella Andreini – Micci

Bruno Cattaneo – Kuma

Bruno Cattaneo – Padre di Jane

Bruno Cattaneo – Padre di Micci

Massimo Rossi – Giancarlo

Silvio Spaccesi – Fani

Vittorio Stagni – Tony

MERAK FILM (2 edizione)

Debora Magnaghi – Nicoletta

Nadia Biondini – Michela

Flavio Arras – Giancarlo

Gianfranco Gamba – Vanni

Tony Fuochi – Tony

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Jane e Micci” presente sul sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!