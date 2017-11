A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Kuuchuu Buranko – (空中ブランコ)

Traduzione letterale: Il Trapezio Volante

Titolo internazionale: Welcome to Irabu’s Office – Flying Trapeze

Genere: serie tv – sperimentale, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 11 (concluso)

Durata episodio: 23 minuti circa

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2009

Rete tv giapponese: Fuji Television (Noitamina)

Tratto: da una serie di racconti di Hideo Okuda

Director: Kenji Nakamura

Series Composition: Manabu Ishikawa

Script: Isao Murayama, Manabu Ishikawa, Tomoko Taguchi

Character design: Takashi Hashimoto

Music: Hideharu Mori

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente dal gruppo Fate-Subs.

Sigle:

Opening

“Upside Down” by Denki Groove

Ending

“Shangri-La (Y.Sunahara 2009 Remodel)” by Denki Groove

TRAMA

Questo cartone animato sperimentale mette assieme momenti di animazione tradizionale, con filmati con persone e sfondi reali, e altri fotogrammi realizzati con il rotoscopio, in una atmosfera surreale.

Nelle 11 puntate, tutte ambientate durante la vigilia di Natale, vedremo altrettanti casi psicologici, che il dottore Irabu (che indossa spesso una inquientane maschera di orso colorata!) e la sua assistenza Mayumi, cercheranno di curare.

Ma in modo a dir poco stravagante!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– La serie ha vinto, nel 2010, il premio Pulcinella per la miglior serie televisiva al festival italiano Cartoons on the Bay.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yuji Mitsuya – Ichirō Irabu

Romi Park – Ichirō Irabu giovane

Yumi Sugimoto – Mayumi

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!