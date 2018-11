anime – LA REGINA DEI MILLE ANNI (Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou) – di Nobutaka Nishizawa

A cura di Anne e M.

SCHEDA

Titolo originale: Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou – (新竹取物語1000年女王)

Titolo internazionale: Queen Millennia – The Queen of a Thousand Years

Genere: serie tv – shounen, fantascienza, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 42 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1981

Tratto: dal manga “Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou” di Leiji Matsumoto

Director: Nobutaka Nishizawa

Script: Hiroyasu Yamaura, Keisuke Fujikawa, Shigemitsu Taguchi, Toyohiro Andō

Character design: Yasuhiro Yamaguchi, Yoshinori Kanemori

Music: Ryudo Uzaki, Tomoyuki Asakawa

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: La Regina dei Mille Anni

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no (cambio di qualche nome a parte)

Edizione italiana: non uscito da noi in home video

Sigle:

sigle originali

Opening Theme:

“Cosmos Dream” by Masaki Takanashi

Ending Theme:

“Mahoroba Densetsu” by Manami Ishikawa

sigla italiana

“La Regina dei Mille Anni” cantata da Cristina D’Avena

TRAMA

Anno 1997, il giovane Tori (in originale Hajime), mentre torna da scuola, vede la sua casa esplodere, e con essa sia la madre, sia il padre scienziato che stava lavorando nel loro laboratorio. Rimasto solo al mondo, viene adottato dallo zio Amamori, direttore di un osservatorio astronomico e scienziato di fama mondiale.

All’osservatorio Tori conosce l’assistente dello zio, Kira Tesawa (in originale Yukino Yayoi), una strana e bellissima ragazza della quale diventa subito amico. Da loro apprende un terribile segreto: un enorme pianeta, Lamethal, è in rotta di collisione con la Terra, e lo scontro è previsto per il giorno 9 settembre 1999, alle ore 9, 9 minuti e 9 secondi.

A quel punto entra in gioco la misteriosa “Regina dei 1000 anni” e la sua potente organizzazione, che sembra voglia aiutare i terrestri a salvare il loro pianeta. Ma ci sono anche gli altrettanto misteriosi “Pirati dei 1000 anni” il cui scopo è invece combattere la Regina e fare fallire i suoi piani. Da quale parte sarà la verità?

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Kira Tesawa (Andromeda Prometium) – Margherita Sestito

Tori Amamori – Marco Guadagno

Professor Amamori – Gino Lavagetto

Il capo dei Pirati dei 1000 anni – Voce maschile: Riccardo Garrone, Voce femminile: Valeria Perilli

OPERE RELATIVE

Qua sotto sono elencati prodotti più strettamente legati a questo anime; ma bisogna ricordare che tutte le opere di Leiji Matsumoto sono in qualche modo collegate tra di loro e ambientate nello stesso universo narrativo.

Manga

– Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou

– Galaxy Express 999

Anime

– Millennia: La Regina dei Mille Anni – film d’animazione

– Maetel Legend, Sinfonia d’inverno – oav, sequel

– Space Symphony Maetel: Galaxy Express 999 Outside – serie tv, sequel

– Galaxy Express 999 – serie tv, sequel

RECENSIONI

