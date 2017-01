A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Marcelino – (マルセリーノ)

Titolo internazionale: Marcelino Pan y Vino

Genere: serie tv – drammatico, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso) da 22 minuto l’uno

Anno di uscita in Giappone: 1999

Tratto: dal romanzo omonimo dello scrittore spagnolo José María Sánchez Silva

La serie è una co-produzione giapponese, francese e spagnola.

Director: Santiago Moro, Xavier Picard

Series Composition: Koichi Motohashi

Character design: Jose Lewis Moro

Music: Joseph Maria Bardagi, Danny Chang

Studios: Nippon Animation,PMMP TF1 e VIP TOONS

Titolo in Italia: Marcellino (o Marcellino Pane e Vino o anche Marcellino, l’amico degli animali)

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Trasmissione in tv: Rai 2 – Rai Gulp

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: mai uscito in Dvd

TRAMA

Il giovane Marcellino è un orfano con un cuore d’oro, che vive in un monastero a contatto con gli animali.

Abbandonato dalla madre che non poteva crescerlo a causa della povertà, caratteristica particolare del protagonista è il suo capire e parlare con gli animali; ciò è dovuto a una antica Leggenda che dice che chi nascerà nella notte delle mille lune avrà straordinari poteri.

Un giorno curiosando nel convento, incontrerà la giovane gitana Candela, con la quale vivrà diverse avventure, nel convento con gli animali e fuori; a volte facendo anche ammattire i monaci !

E vedrà per la prima volta, un curioso crocifisso con un uomo speciale che sarà molto importante per il futuro di Marcellino….

CURIOSITA’

– Il cartone, pur non essendo parte per vari motivi, ricorda molto gli anime Meisaku, in quanto è un opera ispirata a da un racconto europeo, ma con alcune differenze (ad esempio gli animali parlanti)

– Nel 2004 ne è stata fatta e trasmessa una seconda stagione; da noi trasmessa nel 2005

– L’anime ha diverse citazioni dal film del 1958

DOPPIATORI

Italiani

Alessio Puccio: Marcellino

Letizia Ciampa: Candela

Carlo Reali: Padre Priore

Sergio Tedesco: frà Pappina

Dario De Grassi: frà Proverbio

Giorgio Locuratolo: frà Picchio

Roberto Del Giudice: frà Din Don

Renato Izzo: Gesù

Manfredi Aliquò: Il Gabbiano

COMMENTI

