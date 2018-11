anime – PERFECT BLUE – di Satoshi Kon

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Perfect Blue – (パーフェクトブルー)

Titolo internazionale: Perfect Blue

Genere: film d’animazione – drammatico, mondo della spettacolo, mistero, thriller psicologico

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto (e non facilmente impressionabile)

Durata: 80 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1997

Tratto: dal romanzo “Perfect Blue: Complete Metamorphosis” di Yoshikazu Takeuchi

Director: Satoshi Kon

Series Composition:

Script: Sadayuki Murai

Character design: Hideki Hamasa, Satoshi Kon

Music: Masahiro Ikumi

Studios: Madhouse, Oniro

Titolo in Italia: Perfect Blue

Anno di pubblicazione in Italia: 2005

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd della Yamato Video

Sigle:

Opening Theme

“Ai no Tenshi” by Misa, Emiko Furakawa and Mie Shimizu

Ending Theme

“Season” by M-Voice

“Season” by Masahiro Ikumi

Trailer



TRAMA

Mima Kirigoe è una ragazza di 21 anni che fa parte del trio femminile “Cham!” ma, convinta dal manager e desiderosa di puntare più in alto, lascia la musica per diventare un’attrice. Dà l’annuncio durante un concerto, ma la risposta dei fan non è delle migliori, ma uno in particolare ne è particolarmente scontento…

La ragazza inizia a recitare con una modesta parte in un telefilm, in attesa di avere delle chance migliori; e viene anche spinta a posare nuda per delle foto. Ma attorno a lei cominciano anche a capitare cose sempre più inquietanti.

Arrivano delle lettere minatorie, con minacce da parte di fan scontenti che lei abbia lasciato il gruppo.

Su internet scopre un sito chiamato “La stanza di Mima” dove lei stessa racconta le sue giornate, in modo molto veritiero… chi si sta spacciando per lei in modo così realistico, e che la sta spiando?

Ma cosa più grave, cominciano a morire delle persone accanto a lei, chi è stato complice del suo debutto nel mondo della tv, viene trovato assassinato in modo orribile.

La psiche di Mima comincia così a vacillare pericolosamente…

CURIOSITÀ’

– Il movie è il debutto di Satoshi Kon, è ha avuto da subito molto successo.

– Nel film “Il Cigno Nero” di Darren Aronofsky (2010, vincitore anche di Oscar) alcune scene richiamato “Perfect Blue”, come quella nella vasca da bagno.

– Ci sono numerose differenze tra romanzo e film.

– Pur essendo del 1997, questo film parla anche di tematiche più moderne, dell’esplosione incontrollata di internet, e del marcio nel mondo dello spettacolo, che usa le idol e le butta via molto velocemente.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Junko Iwao: Mima Kirigoe

Rica Matsumoto: Rumi

Shinpachi Tsuji: Tadokoro

Masaaki Ôkura: Uchida

Yōsuke Akimoto: Tejima

Yoku Shioya: Takao Shibuya

Hideyuki Hori: Sakuragi

Emi Shinohara: Eri Ochiai

Masashi Ebara: Mureno

Kiyoyuki Yanada: regista

Tōru Furusawa: Yatazaki

Emiko Furukawa: Yukiko

Shiho Niiyama: Rei

Akio Suyama: Tadashi Doi

Direttore del doppiaggio: Raffaele Farina

Script: Enrica Minini

Taduzionen: Francesco Prandoni

Doppiatori italiani

Elisabetta Spinelli: Mima Kirigoe

Stefania Patruno: Rumi

Stefano Albertini: Tadokoro

Daniele Demma: Uchida

Giovanni Battezzato: Tejima

Aldo Stella: Takao Shibuya

Claudio Moneta: Sakuragi

Roberta Federici: Eri Ochiai

Raffaele Farina: regista

Paola Della Pasqua: Yukiko

Federica Valenti: Rei

Claudio Ridolfo: Yada

