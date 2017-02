A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Teizokurei Daydream – (低俗霊DAYDREAM)

Titolo internazionale: Ghost Talker’s Daydream

Genere: oav – seinen, ecchi, horror, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 4 oav (concluso) di 25 minuti circa ciascuno

Anno di uscita in Giappone: 2004

Tratto: dal manga “Daydream” di Saki Okuse (storia) e Sankichi Meguro (disegni)

Director: Osamu Sekita

Script: Katsumasa Kanazawa, Kenichi Kanemaki

Character design: Akemi Kobayashi

Music: Takayuki Negishi

Studios: Hal Film Maker

In Italia: inedito

TRAMA

Saiki Misaki è una ragazza che riesce a vedere e a parlare con i fantasmi. A causa di questo dono, viene costretta a lavorare come consulente speciale per una Divisione Segreta, che tratta casi soprannaturali. Allo stesso tempo lavora come dominatrice in un club S&M, dove si è guadagnata una certa fama nell'”addomesticare” gli uomini.

La sua vita già abbastanza bizzarra, si complica con l’incontro con Ai Kunugi, una liceale che ha bisogno di aiuto per capire chi ha ucciso sua sorella.

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Masumi Asano – Misaki Saiki

Issei Futamata – Koga

Yukari Tamura – Ai Kunugi

Katsuhisa Houki – Otaguro

Michiko Neya – Anzai

Tetsuo Kanao – Yamazaki

