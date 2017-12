A cura di Beppe Black Red

Titolo originale: Watashi ga Motete Dousunda – (私がモテてどうすんだ )

abbreviato anche come “Watamote”

Traduzione letterale: “Cosa faccio ora che sono popolare?”

Titolo internazionale: Kiss Him, Not Me

Genere: serie tv – shoujo, comico, reverse harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata episodio: 24 minuti

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2016

Rete tv giapponese: TBS, CBC, SUN, BS-TBS

Tratto: dal manga “Kiss Him, Not Me” di Junko

Director: Hiroshi Ishiodori

Series Composition: Michiko Yokote

Script: Michiko Yokote, Tomoko Konparu

Character design: Kazuhiko Tamura

Music: Ruka Kawada

Studios: Brain’s Base

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801.

Sigle:

Opening

“Prince×Prince” by From4to7

Ending

“Doki Doki no Kaze” by Rie Murakawa

TRAMA

Kae Serinuma è una liceale con una grande passione per gli anime e soprattutto per i Boys Love; insomma una vera Fujoshi!

La morte del suo personaggio anime preferito, scioccherà la nostra protagonista cosi tanto da non alzarsi dal letto, e deperire in maniera incredibile!

Questo però la trasformerà da timida e paffuta Otaku, a in una ragazza davvero molto bella, causando subito l’interesse di 4 ragazzi decisi a conquistare il suo cuore; fra cui i suoi compagni di classe Shinomiya e Nanashima (che segretamente la nostra Kae vedrebbe bene “insieme”) e il sempai Mutsumi dall’aspetto sempre pacato e gentile, ma anche il giovane Kohai Shinomiya Kun innamoratosi pazzamente di lei!

Quello che sembrerebbe il sogno di qualunque ragazza delle superiori, invece metterà una grande confusione nella nostra Serinuma, che indecisa, e non riuscendo a deluderli, deciderà di frequentarli…

Chi sceglierà la nostra Otaku? E’ l’inizio di una incredibile storia fra ragazzi, amiche e cuore!

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Yu Kobayashi – Kae Serinuma

Keisuke Koumoto – Nozomu Nanashima

Miyuki Sawashiro – Shima Nishina

Nobunaga Shimazaki – Asuma Mutsumi

Yoshitsugu Matsuoka – Hayato Shinomiya

Yuuki Ono – Yūsuke Igarashi

Altre opere di Hiroshi Ishiodori presenti sul sito:

Gunslinger Girl: Il Teatrino serie tv, anime

