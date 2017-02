A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Boku Dake ga Inai Machi – (僕だけがいない街)

Traduzione letterale: La città in cui io non ci sono

Titolo internazionale: Erased the Movie (2016 film)

Genere: film – live action, thriller, mistero, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 120 minuti

Anno di uscita: 2016

Tratto: dal manga “Erased (Boku Dake ga Inai Machi)” di Kei Sanbe

Regista: Yuichiro Hirakawa

Produzione: Warner Bros

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID, ecco il link visione.

Titolo streaming in Italia: Erased Film

Distributore: Dynit

Sigle:

“Hear: shinjiaeta akashi” (Hear 〜信じあえた証〜 lett. “Hear: una prova a cui potevi credere”) di Chise Kanna

TRAMA

Satoru Fujinuma è un mangaka che, in difficoltà, lavora come part time in una pizzeria; ma è dotato anche di un insolito quanto unico potere, in determinate situazioni lui può andare indietro nel tempo e rivivere un loop temporale, che lui stesso chiama “revival”.

Questo Revival termina solo quando quando in qualche modo, riesce a sventare la minaccia e permettere cosi al futuro di cambiare; tuttavia a causa di un incidente, sua madre viene uccisa da un misterioso Killer, il suo potere lo trasporta diciotto anni nel passato alle elementari: qui proverà a sventare una serie di omicidi accaduti quando lui era bambino e che coinvolse Kayo Hinazuki una sua compagna di classe. Ma scoprirà che non sarà cosi facile scoprire il colpevole….

Creduto innocente solo da Airi, una sua collega di lavoro, il nostro eroe dovrà investigare nel passato per fermare il killer è impedire che nel futuro sua madre sia uccisa e venga incolpato un innocente; riuscirà Satoru a impedire al pedofilo di mietere le sue vittime?

CURIOSITA’

– Per ovvi motivi di tempo, mancano alcuni personaggi presenti nell’anime e manga, come ad esempio Hiromi e Aya, ed anche il finale è leggermente diverso.

– Il personaggio di Jun ha un ruolo decisamente minore rispetto all’anime e manga.

CAST

Tatsuya Fujiwara – Satoru Fujinuma (adulto)

Tsubasa Nakagawa – Satoru Fujinuma (Bambino)

Kasumi Arimura – Airi Katagiri

Rio Suzuki – Kayo Hinazuki (bambina)

Kanna Mori – Kayo Hinazuki (adulta)

Kento Hayashi – Jun Shiratori

Seiji Fukushi – Kenya Kobayashi

Tamae Ando – Akemi Hinazuki

Yasushi Fuchikami – Sudou

Tsutomu Takahashi – Takahashi

Mitsuhiro Oikawa – Gaku Yashiro

Tetta Sugimoto – Makoto Sawada

Yuriko Ishida – Sachiko Fujinuma

