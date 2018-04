A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Boku Dake ga Inai Machi – (僕だけがいない街) – Erased

Titolo internazionale: Erased

Genere: telefilm live (drama) – live action, drammatico, giallo, mistero, suspance

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Numero episodi 12 (completo)

Anno di uscita: 2017

Tratto: dal manga “Erased” di Kei Sanbe

Director: Ten Shimoyama

Series composition: Omomi Okubo

Production: Netflix

Titolo in Italia: Erased

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Trailer inglese



TRAMA

Un giorno Satoru, un ragazzo timido e introverso, trova la madre morta; e, in varie circostanze, torna indietro nel tempo di 18 anni.

Tornato indietro nel tempo a quando era bambino, farà in modo di impedire la morte della madre e dei suoi tre compagni di classe.

CAST

Yuki Furukawa – Satoru Fujinuma

Mio Yuki – Airi Katagiri

Rinka Kakihara – Kayo Hinazuki

Noriko Eguchi – Akemi Hinazuki

Shigeyuki Totsugi – Gaku Yashiro

Jin Shirasu – Kenya Kobayashi

Hidekazu Mashima – Makoto Sawada

Tomoka Kurotani – Sachiko Fujinuma

Masato Yano – Jun Shiratori

Kairi Jyo – Hiromi Sugita

Reo Uchikawa – Satoru Fujinuma (young)

Miyu Ando – Kumi Kitamaru

