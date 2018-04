A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Boku Dake ga Inai Machi – (僕だけがいない街)

Traduzione letterale: La città in cui io non ci sono

Titolo internazionale: Erased – The Town Where Only I Am Missing

Autore: Kei Sanbe

Genere: seinen – drammatico, mistero, psicologico, soprannaturale, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 2012 al 2016

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Young Ace

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: Erased

Anno di pubblicazione in Italia: dal 2016 al 2017

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 9 (concluso)

Trasposizione video

– Erased (Boku Dake ga Inai Machi) serie tv, anime

– Erased (Boku Dake ga Inai Machi) telefilm live

– Erased (Boku Dake ga Inai Machi) film live

TRAMA

Satoru Fujinuma è un aspirante mangaka senza molte speranze di successo. È piuttosto disilluso dalla vita, eppure uno straordinario fenomeno gli consente – o meglio gli impone – di cambiare le carte in tavola.

Al verificarsi di un incidente, il ragazzo viene catapultato indietro nel tempo, all’epoca della sua infanzia, dove potrà dare la caccia al responsabile di una lunga serie di delitti…

(trama tratta dal sito della Star Comics)

