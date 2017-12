A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo: Nature Shoujo

Autrice: Sonia Nizzia (Nia)

Genere: web-comics – avventura, fantascienza, fantasy (majokko)

Rating: adatto a tutti – consigliato ad un pubblico maturo – adatto ad un pubblico adulto

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: idea nata nel novembre 2015, iniziato ad essere pubblicato su blogspot nel maggio 2016

Volumi: volume uno, capitoli 4 (in corso)

Reperibilità: webcomic reperibile gratuitamente su http://natureshoujo.blogspot.it/

TRAMA

Giappone giorni nostri. Da un fantomatico pianeta arriva sulla Terra un giovane e avvenente ragazzo di nome Loquat, che è alla ricerca di una katana trafugata dal proprio pianeta, la quale fa parte di due spade dal potere immenso. Ma, per recuperarla, avrà bisogno dell’aiuto di cinque ragazze del liceo Shimatani, che sono state prescelte per cimentarsi nell’impresa.

Colui che ha rubato la suddetta spada, ovvero il perfido Silas, vuole far in modo di appropriarsi anche di quella di Loquat per assoggettare il mondo ai propri voleri. Nel frattempo cercherà di mettere in ginocchio gli abitanti della Terra devastando la natura, ma qui, entrano in gioco le ragazze che al fianco di Loquat cercheranno con i loro poteri di impedirgli in tutti modi di riuscire nel malefico intento.

IMMAGINI clicca per ingrandire

